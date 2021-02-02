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Суд у Росії дозволив примусову госпіталізацію шамана Габишева, який хотів "вигнати Путіна"

За словами правозахисників, під час затримання Габишева побили співробітники поліції.

Суд у Росії дозволив примусову госпіталізацію шамана Габишева, який хотів "вигнати Путіна"
Шаман Александр Габышев, отправившийся из Якутии в Москву "изгонять Путина"
Фото: Андрей Затирко

Міський суд російського Якутська дозволив примусову госпіталізацію місцевого шамана Олександра Габишева, відомого походом на Москву з метою "вигнати" президента Росії Володимира Путіна.

Лікарі психоневрологічного диспансеру звернулися до суду з заявою, що Габишев "знову почав робити гучні заяви в ЗМІ", передає Радіо Свобода.

Про госпіталізацію шамана повідомляє проєкт Радіо Свобода Сибирь.Реалии з посиланням на правозахисників.

Лікарі заявили, що Габишев повинен був з минулого літа постійно відзначатися у психіатра, але в грудні перестав це робити.

Суд відмовився заслухати незалежного медичного експерта і провести комплексну психолого-психіатричну експертизу шамана, заявляють правозахисники.

За словами координатора організації "Правозащиты Открытки" Олексія Прянішнікова, під час затримання Габишева побили співробітники поліції.

Торік 12 травня силовики штурмували будинок шамана, а наступного дня під приводом тестування на коронавірус помістили його в диспансер. Усе це відбулося без відповідного рішення суду. Після цього з Габишевим більш ніж тиждень не було зв'язку. Захист шамана подав позов про визнання такої госпіталізації незаконною.

У липні Габишева виписали із диспансеру. Звільнити його вдалося завдяки зусиллям громадськості та ЗМІ.

Олександр Габишев, який називає себе шаманом-воїном, у березні 2019 року розпочав похід на Москву з метою "вигнати" президента Володимира Путіна. 18 вересня його затримали на кордоні Бурятії й Іркутської області. Після цього на Габишева завели справу про публічні заклики до екстремістської діяльності.

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