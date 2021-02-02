Суд у Росії дозволив примусову госпіталізацію шамана Габишева, який хотів "вигнати Путіна"

За словами правозахисників, під час затримання Габишева побили співробітники поліції.

Міський суд російського Якутська дозволив примусову госпіталізацію місцевого шамана Олександра Габишева, відомого походом на Москву з метою "вигнати" президента Росії Володимира Путіна.

Лікарі психоневрологічного диспансеру звернулися до суду з заявою, що Габишев "знову почав робити гучні заяви в ЗМІ", передає Радіо Свобода.

Про госпіталізацію шамана повідомляє проєкт Радіо Свобода Сибирь.Реалии з посиланням на правозахисників.

Лікарі заявили, що Габишев повинен був з минулого літа постійно відзначатися у психіатра, але в грудні перестав це робити.

Суд відмовився заслухати незалежного медичного експерта і провести комплексну психолого-психіатричну експертизу шамана, заявляють правозахисники.

За словами координатора організації "Правозащиты Открытки" Олексія Прянішнікова, під час затримання Габишева побили співробітники поліції.

Торік 12 травня силовики штурмували будинок шамана, а наступного дня під приводом тестування на коронавірус помістили його в диспансер. Усе це відбулося без відповідного рішення суду. Після цього з Габишевим більш ніж тиждень не було зв'язку. Захист шамана подав позов про визнання такої госпіталізації незаконною.

У липні Габишева виписали із диспансеру. Звільнити його вдалося завдяки зусиллям громадськості та ЗМІ.

Олександр Габишев, який називає себе шаманом-воїном, у березні 2019 року розпочав похід на Москву з метою "вигнати" президента Володимира Путіна. 18 вересня його затримали на кордоні Бурятії й Іркутської області. Після цього на Габишева завели справу про публічні заклики до екстремістської діяльності.