Пішов з життя режисер Сергій Проскурня
Пішов з життя режисер Сергій Проскурня
"Епіцентр" потролив IKEA на відкритті першого магазину
"Епіцентр" потролив IKEA на відкритті першого магазину
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
Комітети Ради заслухали Баканова щодо резонансних затримань співробітників СБУ (оновлено)
Комітети Ради заслухали Баканова щодо резонансних затримань співробітників СБУ (оновлено)
У М'янмі стався військовий переворот (оновлено)
У М'янмі стався військовий переворот (оновлено)
Дубінський закликав депутатів не виходити з фракції "Слуга народу" і заявив про маніпуляції
Дубінський закликав депутатів не виходити з фракції "Слуга народу" і заявив про маніпуляції
Зеленський пригрозив Деркачу і Дубінському кримінальною справою
Зеленський пригрозив Деркачу і Дубінському кримінальною справою
Зеленський: якби я був тоді президентом, ми б всі вмерли в Криму, але "зелених чоловічків" не пустили
Зеленський: якби я був тоді президентом, ми б всі вмерли в Криму, але "зелених чоловічків" не пустили
Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"
Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"
ГоловнаСвіт

У Китаї заарештували понад 80 осіб за розповсюдження підробленої вакцини від COVID-19

Зловмисники заповнювали шприци звичайним фізрозчином і продавали його під виглядом вакцини.

У Китаї заарештували понад 80 осіб за розповсюдження підробленої вакцини від COVID-19
Архів
Фото: EPA/UPG

Поліція Китаю заарештувала понад 80 осіб за розповсюдження підробленої вакцини проти коронавірусу і конфіскувала понад 3 тис. доз речовини, яка видавалася зловмисниками за вакцину.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на агентство "Сіньхуа".

Зазначається, що з вересня 2020 року підозрювані заповнювали шприци звичайним фізрозчином і продавали його під виглядом вакцини від ковіду за високою ціною.

Мережа продавців фейкової вакцини була виявлена у Пекіні, Шанхаї та східній провінції Шаньдун.

Китайська англомовна газета Global Times з посиланням на джерело, близьке до великого китайському виробникові вакцин, повідомила, що продавці фальсифікату, користуючись дефіцитом вакцин в світі, ймовірно, мали намір відправити його і за кордон.

Нагадаємо, вакцина фармацевтичної компанії Sinopharm була першою, яку Китай схвалив для широкого застосування всередині країни. Розробник вакцини - група China National Biotec (CNBG), яка входить у Sinopharm. Це перша китайська вакцина, яка пройшла повні клінічні випробування.

Sinopharm повідомляла, що її вакцина показала ефективність на рівні 79,3% за проміжними результатами третьої фази клінічних випробувань, і ці результати відповідають стандартам Всесвітньої організації охорони здоров'я. Крім Китаю, вакцина проходила клінічні випробування в ОАЕ, Бахрейні, Йорданії, Перу та Аргентині. У Бахрейні і ОАЕ її використання вже схвалено.

31 грудня минулого року Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також