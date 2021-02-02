У Китаї заарештували понад 80 осіб за розповсюдження підробленої вакцини від COVID-19

Зловмисники заповнювали шприци звичайним фізрозчином і продавали його під виглядом вакцини.

Поліція Китаю заарештувала понад 80 осіб за розповсюдження підробленої вакцини проти коронавірусу і конфіскувала понад 3 тис. доз речовини, яка видавалася зловмисниками за вакцину.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на агентство "Сіньхуа".

Зазначається, що з вересня 2020 року підозрювані заповнювали шприци звичайним фізрозчином і продавали його під виглядом вакцини від ковіду за високою ціною.

Мережа продавців фейкової вакцини була виявлена у Пекіні, Шанхаї та східній провінції Шаньдун.

Китайська англомовна газета Global Times з посиланням на джерело, близьке до великого китайському виробникові вакцин, повідомила, що продавці фальсифікату, користуючись дефіцитом вакцин в світі, ймовірно, мали намір відправити його і за кордон.

Нагадаємо, вакцина фармацевтичної компанії Sinopharm була першою, яку Китай схвалив для широкого застосування всередині країни. Розробник вакцини - група China National Biotec (CNBG), яка входить у Sinopharm. Це перша китайська вакцина, яка пройшла повні клінічні випробування.

Sinopharm повідомляла, що її вакцина показала ефективність на рівні 79,3% за проміжними результатами третьої фази клінічних випробувань, і ці результати відповідають стандартам Всесвітньої організації охорони здоров'я. Крім Китаю, вакцина проходила клінічні випробування в ОАЕ, Бахрейні, Йорданії, Перу та Аргентині. У Бахрейні і ОАЕ її використання вже схвалено.

31 грудня минулого року Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua.