Мьянма: возвращение к диктатуре

В первый день февраля в Мьянме – стране в Юго-Восточной Азии – произошел государственный переворот . Власть в стране захватили военные, которые в утренние часы понедельника провели рейды в столице страны городе Нейпьидо и в крупнейшем городе Янгон. Арестованы политики правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД), руководители страны и члены правительства, включая президента Мьянмы Вин Мьина и государственного советника (фактического руководителя государства) – Аун Сан Су Чжи . Также были задержаны главы ряда провинций, журналисты и представители интеллигенции.

Фото: EPA/UPG Армия заблокировала дорогу к зданию парламента в Нейпьито, Мьянма, 1 февраля 2021 года

Позже вице-президент страны Мьин Шве как исполняющий обязанности главы государства издал указ, что в стране вводится чрезвычайное положение сроком на год. Позже принадлежащий военным телеканал Myawady TV сообщил, что государственная власть будет передана от Мьин Шве главнокомандующему вооруженными силами страны Мин Аун Хлаину. При этом в заявлении подчеркивается: эта передача власти совершается в соответствии с положением конституции страны.

Поводом к выступлению военных стала намеченная на 1 февраля инаугурационная сессия нового состава парламента страны. Кандидаты от НЛД получили 83% мест в парламенте. После выборов, которые прошли в ноябре прошлого года, отношения между политическим руководством страны и армией резко обострились. Военные считают, что в ходе процесса голосования были многочисленные нарушения со стороны НЛД.

На прошлой неделе Мин Аун Хлаин делал неоднозначные намеки, говоря, если политические оппоненты не одумаются и не согласятся на повторные выборы, военные будут действовать на свое усмотрение. 29 января посольства десятков стран, аккредитованных в Мьянме, а также представительство ООН выступили с заявлениями, осуждающими возможных организаторов переворота. Однако военные в этот же день объяснили дипломатам, что они неправильно понимают ситуацию, сложившуюся в стране. Они подчеркнули, что остаются привержены конституции 2008 года, которая заложила фундамент перехода страны к демократии, напомнив, что в 2015 году армия признала результаты выборов, в ходе которых НЛД одержала честную победу. А на этот раз они не могут терпеть фальсификацию.

Фото: EPA/UPG Старший генерал Мин Аунг Хлайн (справа) и Аун Сан Су Чжи в международном аэропорту Нейпьито, Мьянма, 6 мая 2016 г.

Интересно, что по конституции 2008 года военные автоматически получают 25% мест в парламенте. Кроме того, за ними закреплен контроль над тремя министерствами – Минобороны, МВД и Погранслужбой. Так что фактически они сохраняли значительное влияние в стране, даже несмотря на то, что более десяти лет назад страна начала переход к демократии. До этого почти полвека Мьянма жила в условиях военной диктатуры.

Главный вопрос, который сегодня задают наблюдатели: действительно ли военные хотят «перезапустить» демократический эксперимент, который оказался, по их мнению, неудачным, или стремятся вновь установить режим военной хунты?

Судя по заявлениям представителей мирового сообщества, все они в большинстве своем осуждают действия военных. Хотя еще несколько лет назад многие в мире выражали свое разочарование позицией политиков Мьянмы из «Национальной лиги за демократию». Особенно это касалось лично Аун Сан Су Чжи, которая в годы военной хунты была иконой борьбы за демократию в Мьянме, а в 1991 году даже стала лауреатом Нобелевской премии мира. Однако, став у руля страны в 2016 году, она вызвала волну критики в свой адрес после того, как не смогла воспрепятствовать массовым убийствам мусульман-рохинджа, населявших запад страны.

Согласно выводам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в 2016-2017 годах в результате боевых действий, которые развернулись и сопровождались насилием, Мьянму покинули около 700 тыс. беженцев мусульман-рохинджа. Аун Сан Су Чжи оправдывала эту операцию военных Мьянмы, называя её антитеррористической кампанией. В 2018 году в ООН признали действия правительства Мьянмы геноцидом, а саму Аун Сан Су Чжи обвинили в склонности проявлять «диктаторские черты» и в утрате морального авторитета и репутации человека, который борется за свободу и права угнетенных. После этих событий целый ряд известных мировых деятелей даже предлагали лишить Аун Сан Су Чжи звания лауреата Нобелевской премии мира, но в 2018 году Нобелевский комитет этого не стал делать.

Фото: EPA/UPG Фотография задержанного лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи во время акции протеста против государственного переворота в Мьянме возле посольства в Бангкоке, Таиланд, 1 февраля 2021

Аун Сан Су Чжи удавалось в последние годы выстраивать отношения с военными. Она пыталась таким образом обеспечить продолжение демократических реформ. Однако ее арест 1 февраля говорит о том, что представители армии никогда не трактовали передачу политической власти гражданским лицам и политические реформы как решение, которое не может быть пересмотрено.

Теперь все зависит от того, насколько граждане страны готовы бороться. Аун Сан Су Чжи успела распространить призыв к гражданам выходить на улицы и отстаивать свой выбор, не дать стране вернуться к диктатуре. Однако пока поступают сообщения, что военные усиленно патрулируют улицы и устанавливают блокпосты на главных дорогах, люди запасаются продовольствием или выстраиваются в очередь к банкоматам, чтобы снять наличные. Отменены внутренние и международные авиарейсы, частично блокируется работа интернета и телефонной связи.

Западные державы осуждают переворот или выражают озабоченность событиями в Мьянме. В новой администрации президента США потребовали от военных Мьянмы освободить всех задержанных руководителей страны. Соседний Китай, который имеет большое влияние на политику в Мьянме, призывает все стороны «урегулировать свои разногласия» на основе действующей конституции и сохранить стабильность в стране.