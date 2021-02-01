У М'янмі стався військовий переворот

Військові М'янми взяли країну під свій контроль. Вранці 1 лютого затримані глава правлячої партії М'янми "Національна ліга за демократію", державна радниця і фактична лідерка країни, лавреатка Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі, президент М'янми Він М’їн та інші члени політичного керівництва.

У країні оголошено надзвичайний стан терміном на рік, не працює телефонний зв’язок та телебачення, передає ВВС.

Згідно із заявою, підписаною першим віце-президентом М’їнт Шве і оголошеною телеканалу Myawady TV, який належить військовим, державна влада буде передана головнокомандувачу збройними силами Мін Аун Хлаїнгу.

В останні місяці відносини між керівництвом країни та армією різко загострилися через невдоволення військових підсумками листопадових виборів у країні, які вони оголосили підтасованими.

Минулого тижня головнокомандувач збройними силами М'янми пригрозив скасувати конституцію, якщо, за його словами, закони не будуть виконуватися. Тоді військові заперечували, що головнокомандувач погрожував влаштувати державний переворот.

М'янма перебувала під владою військових до початку демократичних реформ в 2011 році.

Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС Австралії Маріс Пейн висловили стурбованість ситуацією в М'янмі і закликали військових негайно звільнити держрадника Аун Сан Су Чжи та інших високопосадовців.