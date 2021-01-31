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Німецькі військові медики вирушать у Португалію для допомоги у боротьбі з COVID-19

У Португалії найвищий у світі середній показник випадків захворювання і смертності від коронавірусу.

Німецькі військові медики вирушать у Португалію для допомоги у боротьбі з COVID-19
Фото: EPA/UPG

Німецьке міністерство оборони наступного тижня направить до Португалії медичний персонал та обладнання, оскільки у відділеннях реанімації португальських лікарень закінчуються місця для хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Португалія, яка заявила в суботу, що лише сім із 850 ліжок інтенсивної терапії, встановлених для випадків COVID-19, є вільними, звернулася за допомогою до уряду Німеччини.

"Ми будемо підтримувати Португалію медичним персоналом та обладнанням", - заявив представник міністерства оборони, додавши, що деталі будуть оголошені на початку тижня.

Німецький журнал Spiegel повідомляє, що військові планують направити до Португалії 27 лікарів та фельдшерів, які спочатку мали пробути там протягом трьох тижнів, а також стаціонарні та пересувні кисневі концентратори та польові ліжка для пацієнтів.

Відповідаючи на цю інформацію, речник Бундесверу заявив, що не може повідомити будь-які подробиці.

За даними американського університету Джонса Хопкінса, з початку пандемії у 10-мільйонній Португалії виявлено понад 711 тис. випадків зараження, померли 12,1 тис. осіб.

За даними порталу ourworldindata.org, у Португалії найвищий у світі середній показник випадків захворювання і смертності від CОVID-19 на душу населення на тиждень.

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