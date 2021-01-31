Експерти ВООЗ відвідали ринок в Ухані

Раніше вони відвідали дві лікарні у місті, звідки почався спалах COVID-19.

Команда Всесвітньої організації охорони здоров'я у межах розслідування походження коронавірусу 31 січня відвідала продуктовий ринок в китайському місті Ухань. Цей ринок, з якого, як припускають, могла початися пандемія коронавірусу, закритий із січня 2020 року.

Про це повідомляє AP.

Фахівці в галузі вірусології, безпеки харчових продуктів та епідеміології побували на одному з найбільших у місті ринку Baishazhou, де продають свіже м'ясо, рибу і морепродукти. Вони провели там приблизно годину.

Раніше експерти відвідали дві лікарні в Ухані.

"Сьогодні ще одні важливі відвідини ринку морських продуктів "Хуанань" - місця, з яким асоціюється велика кількість випадків, про які раніше повідомлялося", - написав член делегації Пітер Дашак у Twitter.

Він наголосив, що для експертів "дуже інформативно побачити схему ринку та поспілкуватися з персоналом".

Pleasure to talk with you as always Sarah. Another important site visit today to the Huanan seafood market - the place we know a large number of the early reported cases were associated with. Very informative for us to see the layout of the market & speak with staff. https://t.co/1WSSwTt2au — Peter Daszak (@PeterDaszak) January 31, 2021

28 січня закінчився двохтижневий карантин, який команда ВООЗ відбула після прибуття в Ухань.

6 січня команді ВООЗ, яка розслідує походження ковіду в місті Ухань, було відмовлено у в'їзді до Китаю.

Наприкінці грудня минулого року АР опублікувало дослідження, в якому йшлося про те, що Китай засекретив всі дослідження про походження ковіду. Влада частково обмежує їх публікацію і водночас сприяє просуванню теорій про те, що вірус поширився не лише з території Китаю.

Також у грудні китайський суд виніс вирок громадській журналістці Жань Жан, яка повідомляла про початок коронавірусної епідемії у місті Ухань. Її засудили до 4 років ув'язнення та звинуватили у "пошуку приводів для розбрату".

Раніше заступник радника президента США з національної безпеки Метью Поттінгер назвав витік з лабораторії найбільш вірогідною версією походження коронавірусу. Однак жодних доказів цього не було представлено.