Підготовка вбивства Наумова: підозрюваний назвав ім'я замовника - ЗМІ
Підготовка вбивства Наумова: підозрюваний назвав ім'я замовника - ЗМІ
Колишній віцепрезидент "Енергоатому" скоїв самогубство, - ЗМІ
Колишній віцепрезидент "Енергоатому" скоїв самогубство, - ЗМІ
Російський олігарх Ротенберг назвав себе власником "палацу Путіна" (оновлено)
Російський олігарх Ротенберг назвав себе власником "палацу Путіна" (оновлено)
Таллінн хоче відновити розслідування загибелі порома "Естонія", затонулого 26 років тому
Таллінн хоче відновити розслідування загибелі порома "Естонія", затонулого 26 років тому
У Києві горів торговельний центр, є загиблий
У Києві горів торговельний центр, є загиблий
Юрій Кралов: МТБ БАНК представив мобільний додаток MTB-B mobile для бізнесу з унікальним функціоналом
Новини компанійЮрій Кралов: МТБ БАНК представив мобільний додаток MTB-B mobile для бізнесу з унікальним функціоналом
Дубль-2. Как Коломойский сбил назначение Витренко
Дубль-2. Как Коломойский сбил назначение Витренко
У Росії вже затримали понад 3000 осіб, серед них – дружина Навального (оновлено)
У Росії вже затримали понад 3000 осіб, серед них – дружина Навального (оновлено)
Суд зобов’язав знести самочинно збудований готель на Оболоні
Суд зобов’язав знести самочинно збудований готель на Оболоні
ГоловнаСвіт

Експерти ВООЗ відвідали ринок в Ухані

Раніше вони відвідали дві лікарні у місті, звідки почався спалах COVID-19.

Експерти ВООЗ відвідали ринок в Ухані
Фото: www.npr.org

Команда Всесвітньої організації охорони здоров'я у межах розслідування походження коронавірусу 31 січня відвідала продуктовий ринок в китайському місті Ухань. Цей ринок, з якого, як припускають, могла початися пандемія коронавірусу, закритий із січня 2020 року.

Про це повідомляє AP.

Фахівці в галузі вірусології, безпеки харчових продуктів та епідеміології побували на одному з найбільших у місті ринку Baishazhou, де продають свіже м'ясо, рибу і морепродукти. Вони провели там приблизно годину.

Раніше експерти відвідали дві лікарні в Ухані.

"Сьогодні ще одні важливі відвідини ринку морських продуктів "Хуанань"  - місця, з яким асоціюється велика кількість випадків, про які раніше повідомлялося", - написав член делегації Пітер Дашак у Twitter.

Він наголосив, що для експертів "дуже інформативно побачити схему ринку та поспілкуватися з персоналом".

28 січня закінчився двохтижневий карантин, який команда ВООЗ відбула після прибуття в Ухань.

6 січня команді ВООЗ, яка розслідує походження ковіду в місті Ухань, було відмовлено у в'їзді до Китаю.

Наприкінці грудня минулого року АР опублікувало дослідження, в якому йшлося про те, що Китай засекретив всі дослідження про походження ковіду. Влада частково обмежує їх публікацію і водночас сприяє просуванню теорій про те, що вірус поширився не лише з території Китаю.

Також у грудні китайський суд виніс вирок громадській журналістці Жань Жан, яка повідомляла про початок коронавірусної епідемії у місті Ухань. Її засудили до 4 років ув'язнення та звинуватили у "пошуку приводів для розбрату". 

Раніше заступник радника президента США з національної безпеки Метью Поттінгер назвав витік з лабораторії найбільш вірогідною версією походження коронавірусу. Однак жодних доказів цього не було представлено.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також