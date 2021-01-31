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В Італії вакцину AstraZeneca не рекомендують людям старшим за 55 років

Нею рекомендують щеплюватися особам від 18 до 55 років.

В Італії вакцину AstraZeneca не рекомендують людям старшим за 55 років
Фото: dw.com

Італійське агентство з лікарських засобів рекомендує використання вакцини AstraZeneca від коронавірусу для осіб віком від 18 до 55 років.

Про це інформує сайт агентства.

"Поява третьої вакцини є важливим внеском у триваючу кампанію вакцинації", – зазначив Генеральний директор AIFA Нікола Магріні.

Водночас особам старшим за 55 років та людям з ослабленим імунітетом використовувати її не рекомендується. Їм рекомендують щеплюватися вакцинами Pfizer/BioNTech та Moderna.

“Дані реєстраційних досліджень вакцини AstraZeneca показують рівень невизначеності щодо оцінки ефективності у пацієнтів, що старші, аніж 55 років, оскільки ця група (в якій, проте, спостерігалася хороша реакція антитіл) була погано представлена”, – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, Європейське агентство лікарських засобів (EMA) дозволило допустити на ринок Євросоюзу антиковідну вакцину, розроблену британсько-шведською фармацевтичної компанією AstraZeneca.

Остаточне рішення про допуск вакцини повинна прийняти Єврокомісія.

Раніше AstraZeneca заявила, що зможе поставити Євросоюзу у першому кварталі 2021 року значно менше доз, ніж очікувалося.

Згідно з контрактом з компанією, ЄС законтрактував в AstraZeneca 300 млн доз вакцини, з можливістю згодом закупити ще 100 млн доз.

Раніше в Євросоюзі затвердили вакцину німецького виробника Pfizer та американської компанії Moderna.

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