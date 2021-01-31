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Фонд Навального просить Байдена запровадити санкції щодо 35 осіб з оточення Путіна

Фонд закликає США натиснути на Путіна щодо звільнення Навального.

Фонд Навального просить Байдена запровадити санкції щодо 35 осіб з оточення Путіна
Фото: EPA/UPG

Фонд боротьби з корупцією (ФБК), заснований російським опозиціонером Олексієм Навальним, просить президента США Джо Байдена запровадити санкції проти 35 осіб з оточення російського президента Володимира Путіна.

Про це пише edition.cnn.com.

Фонд звернувся до Байдена з відповідним листом. Восьмеро з цих людей – у “пріоритетному списку”.

Серед них олігарх Роман Абрамович, якого ФБК назвав ключовим фактором та ймовірним бенефіціаром "кремлівської клептократії" та міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко, якого підозрюють у “покриванні” отруєння Навального.

Усі 35 осіб розділені на три категорії: олігархи, чиновники, що придушують протести і силовики, причетні до переслідування Навального та ФБК.

Виконавчий директор ФБК Володимир Ашурков зазначив, що Фонд закликає США натиснути на Путіна щодо звільнення Навального.

Він додав, що 7 осіб зі списку вже перебувають під американськими санкціями.

Аналогічний лист планують скерувати до керівництва Євросоюзу та Великобританії.

Нагадаємо, у Росії другі вихідні поспіль тривають протести через затримання опозиційного політика Олексія Навального. Він перебуває під загрозою тюремного ув'язнення.

Сьогодні, 31 січня вже затримано понад 900 протестувальників, а 23 січня у 40 містах Росії було затримано 2,6 тис. осіб.

Навального затримали 17 січня відразу після прильоту з Німеччини, де він проходив кількамісячне лікування після отруєння "Новачком". Він провів ніч у поліцейському відділку, адвокатів до нього не пустили. Також затримали 68 людей, які зустрічали опозиціонера чи проводили заходи на його підтримку.

Наступного дня політика заарештували на 30 діб через звинувачення у порушенні правил відбування умовного покарання в справі "Ів Роше".

За даними Bloomberg, Навального можуть посадити на 13,5 років.

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