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У Росії вже затримали понад 3000 осіб, серед них – дружина Навального (оновлено)

Росіяни вийшли на мітинги з підтримки Олексія Навального другий тиждень поспіль.

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Фото: ЕРА/UPG

Cьогодні, 31 січня прихильники Олексія Навального другі вихідні поспіль проводять акції протесту у всій Росії.

Про це пише meduza.io.

Команда політика анонсувала мітинги в 142 містах. Ще десятки акцій солідарності пройдуть за кордоном.

У Москві демонстрантів збирають опівдні на Луб'янці і Старій площі, а в Петербурзі – на Невському проспекті. Влада оголосила мітинги незаконними.

Зазначимо, у російській столиці мають закрити на вхід та вихід сім центральних станцій метрополітену і перекрити низку вулиць.

Як повідомляє rbc.ru, за останньою інформацією вже затримано щонайменше 260 осіб. Зокрема, у Владивостоці – 96 осіб, в Красноярську – 44, в Новокузнецьку – 23, в Новосибірську – 22.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Оновлення 12:30. Як повідомило ОВД-інфо, кількість затрманих зросла до 878.

Правозахисники зазначають, що людей затримують жорстко.

"Затримують жорстко. Я особисто бачив як двом хлопцям, які не чинили опору, дуже міцно дісталося. Тут зараз дуже багато преси. Але і журналістів затримують. Бачив, як двох репортерів схопили і відвели в автозак", - розповів кореспондент BBC про затримання у Москві.

Оновлення 15:47. Кількість затриманих зросла до 3062. У Москві затримали 844 осіб, 488 – Санкт-Петербурзі і 194 в Красноярську.

У Москві затримали дружину Олексія Навального Юлію.

Нагадаємо, 23 січня у Росії пройшли акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, затриманого на місяць після повернення в Росію. Він перебуває під загрозою тюремного ув'язнення.

Під час акцій було затримано 2,6 тис. осіб у 40 містах. 

МЗС України засудило насильство проти російських протестувальників.

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