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Туреччина та Росія почали спільно стежити за перемир’ям у Нагірному Карабаху

За дотриманням перемир’я стежитимуть, зокрема, за допомогою дронів.

Туреччина та Росія почали спільно стежити за перемир’ям у Нагірному Карабаху
Фото: EPA/UPG

У Нагірному Карабаху розпочав роботу спільний російсько-турецький центр, що стежитиме за припиненням вогню між Вірменією й Азербайджаном.

Про це повідомляєа "Радіо Свобода" з посиланням на азербайджанську державну інформагенцію Azertac.

У церемонії відкриття центру моніторингу 30 січня взяли участь високопосадовці з оборонних відомств Росії, Туреччини та Азербайджану.

За словами міністра оборони Туреччини Хулусі Акара, у центрі, розташованому в Агдамському районі, працюватимуть один турецький генерал і 38 офіцерів. 

Про чисельність російського контингенту не повідомляють. Відомо, що ним командуватиме генерал-майор Віктор Федоренко.

За дотриманням перемир’я стежитимуть, зокрема, за допомогою дронів.

Агдамський район, який протягом десятиліть контролювала влада Вірменії, під час недавнього конфлікту перейшов під контроль Азербайджану. 

"Ми виконаємо наш обов’язок із захисту прав наших азербайджанських братів", – йдеться в повідомленні міністра оборони Туреччини.

Нагадаємо, Туреччина і Росія домовилися про створення спільного центру моніторингу після того, як за посередництвом Москви було досягнуто угоди про припинення вогню між сторонами конфлікту.

9 листопада президенти Росії, Азербайджану і прем’єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення бойових дій у Нагірному Карабаху. Азербайджанська і вірменська сторони зупинилися на фактично утримуваних позиціях, у регіоні розміщені російські військові, які мають статус миротворців.

Азербайджан повернув усі втрачені на початку 90-х років райони по периметру Нагірного Карабаху, а також частину території з містом Шуша. Вірменії гарантується створення транспортного коридору до населеної вірменами частини, а Азербайджану – до ексклаву Нахічевань, розташованого між Вірменією та Туреччиною.

У грудні Азербайджан і Вірменія обмінялися військовополоненими за принципом "всіх на всіх".

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