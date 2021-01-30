Чехія обмежила в’їзд у країну іноземців

Чехія через коронавірус обмежила в’їзд у країну іноземців – з 30 січня заборонено усі несуттєві поїздки.

Про це йдеться у Твіттері Міністерства зовнішніх справ Чехії.

Поїздки заборонили, зокрема, і для громадян країн Європейського союзу.

"Уряд Чехії вирішив заборонити усі несуттєві поїздки до Республіки Чехія, попри зону (зелену, помаранчеву, червону) країни, з якої ви подорожуєте. Рішення набере чинності опівночі з п’ятниці на суботу, 30 січня 2021 року", – йдеться у повідомленні.

⚠️ The Czech Goverment decided to ❌ ban all NON-ESSENTIAL TRAVELS to the Czech Republic 🇨🇿, regardless of which country (green, orange or red) you are travelling from. The decision will enter into force at this midnight from Friday to Saturday (30/01/2021 0:00). — Czech MFA (@CzechMFA) January 29, 2021

Як пише idnes.cz, після 30 січня не зможуть залишатися у країні ті, хто вже приїхав з несуттєвих причин.

Діятимуть винятки для важливих поїздок: робочих, навчальних, родинних (наприклад, на весілля) і через медичні причини.

Зазначимо, станом на 30 січня у Чехії кількість зареєстрованих випадків ковіду зросла до 980 714, від хвороби померло 16 211 осіб. Країна є на 20 місці у світі за кількістю хворих на коронавірус.

Нагадаємо, експрезидента Чехії Вацлава Клауса двічі оштрафували за відмову носити маску. Він не дотримувався протиепідемічних обмежень під час публічних заходів.