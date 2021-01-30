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Чехія обмежила в’їзд у країну іноземців

Заборонено усі несуттєві поїздки

Чехія обмежила в’їзд у країну іноземців
Фото: EPA/UPG

Чехія  через коронавірус обмежила в’їзд у країну іноземців – з 30 січня заборонено усі несуттєві поїздки.

Про це йдеться у Твіттері Міністерства зовнішніх справ Чехії.

Поїздки заборонили, зокрема, і для громадян країн Європейського союзу.

"Уряд Чехії вирішив заборонити усі несуттєві поїздки до Республіки Чехія, попри зону (зелену, помаранчеву, червону) країни, з якої ви подорожуєте. Рішення набере чинності опівночі з п’ятниці на суботу, 30 січня 2021 року", – йдеться у повідомленні.

Як пише idnes.cz, після 30 січня не зможуть залишатися у країні ті, хто вже приїхав з несуттєвих причин.

Діятимуть винятки для важливих поїздок: робочих, навчальних, родинних (наприклад, на весілля) і через медичні причини.

Зазначимо, станом на 30 січня у Чехії кількість зареєстрованих випадків ковіду зросла до 980 714, від хвороби померло 16 211 осіб. Країна є на 20 місці у світі за кількістю хворих на коронавірус.

Нагадаємо, експрезидента Чехії Вацлава Клауса двічі оштрафували за відмову носити маску. Він не дотримувався протиепідемічних обмежень під час публічних заходів.

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