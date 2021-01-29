Підземний комплекс в "палаці Путіна" іде вниз на 16 поверхів

"Це безпрецедентний підземний об'єкт, аналогів за складністю в Росії немає".

Російське видання "Медуза" провело власне розслідування після фільму команди Олексія Навального про розкішний "палац Путіна" на чорноморському узбережжі.

Журналісти з'ясували, що Путін рідко відвідує цю резиденцію (за весь час він там був разів чотири), але до кожного візиту готуються дуже ретельно. Робітників можуть посеред ночі підняти, щоб перекласти газон, а коли Путін гуляє садибою, на територію не допускають ні робочих, ні навіть підрядників.

Велику увагу в розслідуванні приділили підземному комплексу, який забезпечує швидкий спуск з мису, на якому стоїть палац, до моря.

З'ясувалося, що підземний комплекс під резиденцією йде вниз на 16 поверхів і пронизує мис наскрізь.

З самого верху - вестибюль, "як в метро", на 14-15 поверхах - верхній блок технічних приміщень, на восьмому - винотека з видом на море, в самому низу - технічні приміщення і стометровий тунель до пляжу.

Вестибюль ліфта, на якому можна спуститися під землю, розташований в декількох десятках метрів від головного будинку - на випадок евакуації. При цьому всередину мису можна потрапити з трьох різних вестибюлів; один з них призначений для персоналу. Зведення шахти обійшлося свого часу (її будували в 2007-2011) приблизно в три мільярди рублів (близько $40 млн).

"Там кожен кубометр об'єму гірського масиву напханий величезною кількістю всяких рішень. Сполучення гірничих виробок між собою, з'єднання різних блоків! Евакуаційна штольня, вертикальний стовбур з ліфтової шахтою - це безпрецедентний підземний об'єкт, аналогів за складністю і насиченості в Росії просто немає. У світі - може бути, але не в Росії", - цитує видання одного з інженерів, які причетні до будівництва.

Через підземний комплекс при необхідності можна евакуювати мешканців палацу.

Видання також з'ясувало, що об'єкт, який у фільмі Навального назвали "аквадискотекою" насправді є світломузичним фонтаном з барною стійкою. На території резиденції таких фонтанів два.

Будівельними роботами в палаці повністю керує Федеральна служба охорони. Державна охорона відповідає за дисципліну на об'єкті та передає замовлення підрядникам доручення замовника.

Нагадаємо, що на наступний день після арешту Навального його команда виклала розслідування про палац. За наступні дні воно набрало понад 100 млн переглядів на Youtube.

Цей двогодинний фільм розповідає про розкішний маєток на російському чорноморському узбережжі неподалік від Геленджика, який, як стверджує Навальний, належить Путіну і фінансується людьми з його оточення.

Путін особисто прокоментував цей фільм, заперечив, що йому належить цей палац.