Путін заперечив, що йому належить палац з розслідування Навального

Президент Росії Володимир Путін заперечує, що йому чи його близьким належить палац на березі Чорного моря, про який нещодавно вийшло велике розслідування "Фонду боротьби з корупцією" Олексія Навального.

Під час онлайн-зустрічі з студентами Путін сказав, що сам фільм не бачив через відсутність вільного часу, але "гортав відеопідбірку, які принесли помічники".

"Нічого з того, що там зазначено в якості моєї власності, ні мені, ні моїм близьким родичам не належить і ніколи не належало", - заявив президент Росії.

Він нагадав, що чутки про палац "мусуються протягом більше 10 років".

"Зараз просто добра нагода, все скомпонували і вирішили усіма цими матеріалами промити мізки наших громадян. І запустили це в інтернет: фільми якісь, відеопрограми", - сказав Путін.

Одним з доказів того, що розслідування було сфальшоване, на думку Путіна, є фотожаба з ним в басейні.

Фото: palace.navalny.com

"Розмістили моє фото плавання в стилі батерфляй в якомусь басейні, де я ніколи не був. І не знаю, що це за басейн. Але я так плавав - в Єнісеї в 2016 році. У таких випадках це просто компіляція, монтаж. Висловлюючись мовою одного з відомих наших персонажів [Остапа Бендера], потрібно сказати: «Скучно, девочки»", - сказав Путін.

Нагадаємо, що організація Навального виклала розслідування про палац на наступний день після його затримання. За наступні дні воно набрало понад 86 млн переглядів на Youtube.

Цей двогодинний фільм розповідає про розкішний маєток на російському чорноморському узбережжі неподалік від Геленджика, який, як стверджує Навальний, належить Путіну і фінансується людьми з його оточення.