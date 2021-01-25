Рада вимагає від Шмигаля назвати точну дату початку вакцинації та назви препаратів

Верховна Рада під час першого пленарного тижня 2021 року планує розглянути в цілому законопроєкт про референдум.

Також спікер парламенту Дмитро Разумков на погоджувальній раді зазначив, що необхідно розглянути законопроєкт про Бюро економічних розслідувань.

Окрім цього, мають розглянути в першому читанні законопроєкт про конституційну процедуру, який зараз вивчає Венеційська комісія. Цей закон був напрацьований робочою групою щодо врегулювання конституційної кризи, котра виникла після скандального рішення Конституційного суду.

Віцеспікерка Олена Кондратюк також зазначила, що парламенту слід приділити увагу питанню вакцин від ковіду.

"З травня місяця я ставлю прем'єру одне й те саме питання: що відбувається з вакцинацією? Це персональна відповідальність прем'єр-міністра та всього уряду. Кожна відповідальна держава у середині минулого року почала займатися формувати портфель вакцин", - зазначила вона.

Кондратюк додала, що у Дениса Шмигаля потрібно запитати, хто понесе відповідальність за провалення старту вакцин одночасно з іншими країнами Європи. Завтрашнє засідання має початися із заслуховування звіту уряду про тарифи та вакцини.

У червні 2020 року президент Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт про всеукраїнський референдум. Впровадження процедури народовладдя постало особливо гостро на тлі відкриття ринку землі, адже питання продажу українських сільськогосподарських земель іноземцям влада обіцяла виносити на референдум. Фактично цей документ є другим етапом земельної реформи.

Того ж місяця парламент підтримав документ у першому читанні, а от ухвалення в цілому затягнулося на довгі сім місяців. Наприкінці жовтня Рада отримала висновок Венеціанської комісії щодо законопроєкту про референдум. Спікер парламенту Дмитро Разумков допустив, що Рада ухвалить закон про референдум у листопаді. За його словами, цей документ є пріоритетним.

Законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки також чекає ухвалення в другому читанні. 3 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 3087-д. Розслідування порушень, які віднесені до компетенції Бюро, зможуть здійснювати виняткоко детективи БЕБ. Забороняється доручати здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень іншому органу досудового розслідування.

Законопроєктом також встановлено максимальну кількість працівників БЕБ - не більше 3 тис. осіб; визначено вичерпний перелік підстав припинення повноважень, їх особливий правовий і соціальний захист та умови оплати праці.

Також визначено процедуру конкурсного відбору директора БЕБ і його заступників: конкурсна комісія формується з шістьох осіб: трьох призначає Кабінет Міністрів особисто, ще трьох - Кабмін призначає на підставі пропозицій донорів. Особи, які з 2010 по 2015 рік працювали в підрозділах правоохоронних органів, що займаються економічними злочинами, або в органах прокуратури, не зможуть працювати в БЕБ.

Крім того, передбачена ліквідація податкової міліції, а також підрозділів контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки.