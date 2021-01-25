В Єрусалимі відбулася зустріч посла України в Ізраїлі і гендиректора Служби імміграції населення Ізраїлю.

Актуальні питання двостороннього співробітництва у міграційній і прикордонній сфері між Україною та Ізраїлем стали предметом зустрічі посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука з генеральним директором Служби імміграції населення та прикордонного контролю Держави Ізраїль Шломо Мор-Йосефом.

Фото: facebook.com/UkraineInIsrael

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в соцмережі Facebook.

"Зустріч відбулася 25 січня 2021 в Єрусалимі. Були обговорені актуальні питання двостороннього співробітництва у міграційній сфері, а також налагодження співпраці між Державною прикордонною службою України та імміграційним відомством Ізраїлю", - йдеться в повідомленні.

Шломо Мор-Йосеф також запросив українську сторону відвідати Ізраїль навесні цього року "для встановлення прямих контактів і визначення можливих напрямків подальшої співпраці".

Як повідомляли, у 2020-му Ізраїль передав Україні захисне спорядження для медиків та апарати ШВЛ "на мільйони гривень".