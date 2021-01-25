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Україна ініціювала позачергове засідання у ТКГ через поранення бійця біля Золотого

Обстрілом з ПТРК пошкоджено один з житлових будинків на лінії розмежування.

Україна ініціювала позачергове засідання у ТКГ через поранення бійця біля Золотого
Фото: EPA/UPG

Україна ініціювала позачергове засідання підгрупи з безпеки у Тристоронній контактній групі по Донбасу через поранення українського бійця біля Золотого.

Про це інформує пресслужба української делегації для участі в ТКГ.

"Сьогодні о 16:00 у режимі відеоконференції заплановане позачергове засідання підгрупи з безпеки у ТКГ", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що вранці снайпер окупаційних військ важко поранив українського бійця. Також через обстріл з використанням протитанкового ракетного комплексу пошкоджено один з жилих будинків на лінії розмежування.

"Представники Української делегації з використанням чинних міжнародних механізмів нададуть відповідну реакцію на порушення режиму припинення вогню з боку окупаційних військ", - зазначається в повідомленні.

Раніше повідомляли, що 25 січня близько 12:00 внаслідок обстрілу противником українських позицій у районі Золотого отримав поранення один військовослужбовець Збройних Сил України. Бійцю надано медичну допомогу. Його стан - важкий.

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