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Тимошенко: Верховна Рада має знизити ціну на газ до 3 грн за кубометр

Лідерка "Батьківщини" запропонувала прийняти законопроєкт щодо продажу громадянам України газу власного видобутку з рентабельністю, не вищою за 30%.

Тимошенко: Верховна Рада має знизити ціну на газ до 3 грн за кубометр
Фото: скрін відео/facebook Юлія Тимошенко

«Батьківщина» закликає Верховну Раду розпочати роботу з розв’язання тарифної кризи та зменшення ціни на газ. На цьому наголосила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час виступу на Погоджувальній раді лідерів депутатських фракцій та комітетів.

Лідер партії підкреслила, що причиною сьогоднішньої кризи є рішення семирічної давності, коли без жодних обґрунтувань, з корупційною метою українців позбавили дешевого газу власного видобутку. Вже тоді це дозволило попередній владі підняти ціни в 11 разів.

«За результатами проведеного державного аудиту НАК «Нафтогаз» вивів з країни 225 мільярдів гривень, і 75 мільярдів не доплатив у бюджет. То про що ми тут зараз говоримо? Коли прийшла нова влада, вона мусила б випалювати це розпеченим залізом. Де кримінальні справи про виведені 225 мільярдів людських грошей? Де кримінальні справи проти Коболєва, проти Вітренка, проти всіх попередників, які все це робили?» – обурилася Юлія Тимошенко.

Голова «Батьківщини» закликала зламати корупційний механізм, що діє під егідою влади, та захистити людей. Для цього, за її словами, у Верховної Ради є всі повноваження.

Насамперед, переконана Юлія Тимошенко, потрібно негайно ухвалити давно поданий «Батьківщиною» законопроєкт №1177, за яким громадянам України відпускався б газ власного видобутку з рентабельністю, не вищою за 30%. Законом також потрібно визначити, що газ із газових сховищ відпускається за тією ж ціною, за якою він був закачаний, з врахуванням вартості зберігання та транспортування. Це, за її словами, дозволить швидко знизити ціну палива для населення. «Ціна на газ не буде вищою за три гривні за кубометр, а не сім гривень, як зараз пропонують», – пояснила Юлія Тимошенко.

Лідер партії підкреслила, що заради якнайшвидшого ухвалення цього рішення «Батьківщина» готова відкликати свій законопроєкт і подати спільний – від імені всіх фракцій парламенту.

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