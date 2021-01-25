Більшість фракції "Слуга народу" підтримає призначення Вітренка першим віцепрем’єром, - Гетманцев

Більшість фракції "Слуга народу" підтримає призначення в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка першим віцепрем’єром. Питання розглянуть сьогодні на засіданні фракції "Слуга народу". Про це в коментарі журналістам перед засіданням погоджувальної ради заявив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев.

"Це питання (кадрове про призначення Юрія Вітренка першим віцепрем’єром з питань енергетики, – LB.ua) буде розглядатися на фракції ("Слуги народу" сьогодні о 18-00, – LB.ua). Скоріше за все, що воно буде розглядатися в парламенті. Чи буде провалено призначення Вітренка? На це питання важко сьогодні відповісти. Я думаю, що більшість фракції підтримає Вітренка", – заявив він.

Гетманцев додав, "що є питання до нього (Вітренка) у деяких колег. Сьогодні ввечері на фракції спробуємо на них відповісти. Тим не менш, питання з газом та тарифами виконуючому обов`язки міністра енергетики вдалося вирішити. Це позитивно. Тому прогнозую, що буде підтримка цієї кандидатури", – вважає нардеп.

Нагадаємо, що 18 грудня Верховна Рада не підтримала кандидатуру колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики. За призначення Вітренка проголосували лише 186 народних депутатів. Проти проголосували 19 нардепів, утрималися – 88. Ще 43 не брали участі у голосуванні.

5 грудня джерела LB.ua у фракції "Слуга народу" повідомили, що на фракційному засіданні за участю президента України шукатимуть голоси за призначення Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра, міністра енергетики.

"Після звільнення в.о. міністра Ольги Буславець сектор енергетики залишається без очільника. Вітренко – креатура Ігора Коломойского. Ще на стадії обговорення бюджета групі Коломойского обіцяли призначення Вітренка в обмін на голоси за бюджет на 21 рік. Тому група "За майбутнє" та люди Коломойського у фракції підтримають бюджет. Зрозуміло, що така перспектива, м’яко кажучи, не дуже подобається депутатам-мажоритарникам Ахметова", – розповів співрозмовник.

Держбюджет на 2021 рік справді було ухвалено голосами "Слуг народу", "Довіри", "За майбутнє" і позафракійними.

Після проваленого голосування за призначення джерела LB.ua повідомили, що у фракції "Слуга народу" можуть повторно винести на розгляд Ради кандидатуру колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка для призначення першим віцепрем’єром - міністром енергетики. Повторне голосування можливе у січні.

21 грудня Юрія Вітренка призначили на посаду виконуючого обов’язків міністра енергетики України.