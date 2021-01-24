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Явка виборців у Конотопі станом на 13:00 склала 14,35%

Наразі зафіксовано 7 порушень виборчого законодавства, складено протоколи.

Явка виборців у Конотопі станом на 13:00 склала 14,35%
Фото: ЧЕСНО

У Конотопі на Сумщині на повторному голосуванні за міського голову явка виборців станом на 13:00 14,35%.

Про це у соцмережі Facebook написав рух ЧЕСНО.

Наразі зафіксовано 7 порушень виборчого законодавства, складено протоколи.

На виборчій дільниці № 590780 п'яний виборець порвав бюлетень – це зафіксувала поліція.

Фото: ЧЕСНО

Фото: ЧЕСНО

Фото: ЧЕСНО

Нагадаємо, у 13 областях сьогодні проходять повторні місцеві вибори

Обирають депутатів міської (1 особа), селищних (13 осіб) та сільських (40 осіб) рад. Окрім того, обирають міського голову Конотопа (Сумська область), голову Брошнів-Осадської селищної ради (Івано-Франківська область), а також голів Уланівської (Вінницька область) та Мурованської (Львівська область) сільських рад.

Зазначимо, у листопаді переможець виборів мера Конотопа 25 жовтня Олександр Луговий помер, відтак місто повторно обирає очільника.

Наразі на посаду претендує сім кандидатів.

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