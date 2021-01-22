Рада опублікувала порядок денний на наступний тиждень

Верховна Рада опублікувала порядок денний на наступний пленарний тиждень 26-29 січня.

Відповідна інформація розміщена на сайті парламенту.

Як повідомлялося, 26 січня у Раді виступить прем'єр-міністр Денис Шмигаль щодо тарифів. Раніше на нараді прем'єр поінформував про рішення держрегулювання цін на газ з лютого на період карантину (фактично до кінця опалювального сезону). До того ж, уряд сподівається на підтримку МВФ у цьому питанні.

У цей період Рада також планує розглянути низку законопроєктів. Серед них - законопроєкт №3612 про референдум, про скасування трудової книжки (№3623), так званий законопроєкт про "податок на Гугл" (№4184), низка екологічних законів, реформа Служби безпеки, законопроєкт про парламентську службу (№4530).

На п'ятницю також заплановано розглянути законопроєкт про заборону пластикових пакетів №2051-1.

Парламент також оприлюднив календарний план п'ятої сесії, яка почнеться з 2 лютого. 26-29 січня Рада працює в режимі пленарних засідань відповідно до календарного плану четвертої сесії.

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі зазначив, що порядок денний ще буде змінюватися.

"Кажуть, і кадрові питання можуть виникнути. Але поки і так виглядає цікаво як для початку політичного сезону", - написав він.

Нагадаємо, Верховна Рада України за 2020 рік розглянула 1028 законопроєктів.