Верховна Рада за рік розглянула понад тисячу законопроєктів

Депутати за рік ухвалили 249 законопроєктів.

Верховна Рада України за 2020 рік розглянула 1028 законопроєктів.

Про це йдеться у відео першого заступника голови ВР Руслана Стефанчука щодо підсумків роботи парламенту за рік.

"У 2020 році Верховна Рада України розглянула 1028 проєктів законів. З них ухвалено - 249". - повідомляється у відео.

Також 250 законопроєктів мають складати основу діяльності парламенту України в 2021 році.

У відео Стефанчука зазначається, що завдяки плану законопроєктної роботи Верховної Ради на 2021 рік робота парламенту буде зрозумілою, логічною та передбачуваною.

Нагадаємо, у січні Верховна Рада працюватиме у режимі пленарних засідань лише один тиждень (25-29 січня). Таким чином тиждень з 11 по 15 січня та тиждень з 18 по 22 січня нардепи мають працювати в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).

Пленарним буде тиждень з 25 до 29 січня. 25 січня відбудеться засідання Погоджувальної Ради. 29 січня планують годину запитань до уряду, пленарне засідання та закриття сесії. Зміна графіка роботи парламенту зумовлена запровадженням локдауну.