Комітет з нацбезпеки заперечив висловлення недовіри Тарану (оновлено)

Голова фракції "Голос" Сергій Рахманін повідомив, що парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки направив лист президенту України щодо незадовільної роботи міністра оборони Андрія Тарана. Голова комітету інформацію щодо висловлення комітетом недовіри заперечив.

Про лист президенту Рахманін повідомив "Інтерфакс-Україна"."Комітет висловив недовіру міністру оборони. Відповідний лист з підписом голови комітету, пана Олександра Завитневича, було направлено президенту як Верховному головнокомандувачу і як людині, яка офіційно вносить подання на призначення та звільнення міністра оборони з посади", - повідомив Рахманін.

Оновлено. Голова комітету Олександр Завитневич заявив, що інформація про висловлення недовіри комітетом не відповідає дійсності.

"Останнє засідання Комітету було 16 грудня, у порядку денному були питання змін до основних показників державного оборонного замовлення на 2020 – 2022 роки, розгляд проєкту Закону про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях. Питання щодо Міністра оборони не стояло та не розглядалося. Більше засідань Комітету не було", - заявив він.

За словами Завитневича, у комітеті є певні зауваження щодо діяльності міністерства, але всі вони вирішуються в робочому порядку.

Народна депутатка фракції "Слуга народу" Ірина Верещук пояснила, що у комітеті дійшли до висновку, що треба звернутися з листом до президента за результатами звіту міністра оборони, і звернулися з листом до президента, пише "Укрінформ".

"Ми не голосували щодо цього, і рішення щодо цього немає. Тобто формального висловлення недовіри міністру Тарану від Комітету національної безпеки і оборони не було... Але це точно не є висловлення йому недовіри, і це точно не є формальним приводом до якихось дій. Ми звернулися до президента і у своєму зверненні виклали причини і причинно-наслідкові зв'язки", - заявила Верещук.

Сергій Рахманін у інтерв'ю ЗМІ "Українська правда" повідомив, що лист комітету стосувався незадовільної роботи Тарана.

"Кілька днів тому за підписом голови комітету, в якому є представники всіх фракцій і в якому більшість від "Слуги народу", було відправлено лист на верховного головнокомандувача, де комітет визнав роботу профільного міністра незадовільною. Це означало би, що президент мав би внести подання на звільнення його з посади. Тому що все, що можна провалити, міністр провалив", - зазначив Рахманін.

Раніше фракція "Голос" та "Європейська солідарність" вимагали від Володимира Зеленського відправити Тарана у відставку. Нардепи заявили, що міністр несе відповідальність за зрив оборонних контрактів.

Відправити міністра у відставку може парламент за умови підтримки в сесійному залі принаймні 226 нардепів. Призначення та звільнення Міністра оборони та Міністра закордонних справ України відбувається за поданням Президента. Інші члени Кабінету Міністрів призначаються Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра.

Нагадаємо, що Андрій Таран став міністром оборони у березні цього року. Його кандидатуру, яку запропонував президент Володимир Зеленський, підтримали 285 народних депутатів.

Таран є генерал-лейтенантом у відставці. У 1972-1977 роках навчався в Київському вищому зенітному ракетному інженерному училищі, спеціальність - "Військовий інженер-радіотехнік". У 1987 році закінчив Військову академію протиповітряної оборони Сухопутних військ у Києві.

З 1992-1995 служив у Центральному апараті Міністерства оборони України, де в 1994-му став співробітником Головного управління розвідки Міноборони. У 1996-1998 роках був експертом Центру стратегічного планування та аналізу в Раді національної безпеки і оборони України.

З 1999 по 2004 рік Андрій Таран був військовим аташе при Посольстві України в США. Наступні три роки - з 2005 по 2008 - був начальником управління Міноборони. З 2008 по 2011 рік Таран працював заступником начальника Головного управління розвідки Міноборони. З 2011 по 2014-й Андрій Таран був представником Міністерства оборони при Представництві України при ООН.

З вересня по листопад 2015 року Таран працював у робочій підгрупі з питань безпеки в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі на переговорах у Мінську. Також у грудні 2015-го Таран зайняв посаду першого заступника командувача Сухопутних військ Збройних сил України, де пропрацював менш ніж півроку - до квітня 2016-го.

Тарана звільнили в запас, оскільки він досяг "граничного віку" генеральської служби.