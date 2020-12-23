​Нардепу від "Cлуги народу" присудили 2 млн гривень моральної компенсації за кримінальне переслідування

Гунько знаходився під слідством з 29 березня 2018 року по 20 березня 2019-го, при цьому чотири дні він перебував під вартою.

Печерський суд присудив народному депутату від "Слуги народу" Анатолію Гуньку 2 млн гривень моральної компенсації за незаконні дії правоохоронних органів.

Про це повідомляє "Судовий репортер" з посиланням на рішення від 9 грудня.

Рішення ухвалила суддя Ірина Литвинова. Сам Гунько оцінив завдану йому моральну шкоду у 10 млн гривень. Але суд задовольнив позов лише частково.

Гунько зазнав кримінального переслідування з 29 березня 2018 року по 20 березня 2019 року. При цьому чотири дні він перебував під вартою - з 29 березня до 2 квітня 2018 року.

Зазначається, що навесні 2018 року прокурор і начальник управління Нацполіції в Київській області на брифінгу поширили щодо Гунька негативну інформацію, - що він причетний до привласнення земельної ділянки ДП "Радіопередавальний центр", площею понад 115 га в м. Бровари, вартістю майже 120 млн гривень. У ЗМІ з’явились публікації, в яких Гунька називали "лідером організованого злочинного угрупування".

20 березня 2019, тобто через рік після обшуків і повідомлення про підозру, Генпрокуратура закрила справу проти Гунька і ще низки осіб у зв’язку з не встановленням достатніх доказів.

На думку Гунька, такі події знизили рівень довіри виборців до нього як кандидата у народні депутати. Крім того, обмеження суду як заборона відлучатися за межі Київської області негативно вплинуло на господарську діяльність ТОВ "Гільдія права", директором якого він є.

Нагадаємо, влітку 2019 року Гунько брав участь у позачергових виборах до парламенту по округу №209 (Чернігівська область) від партії ВО "Батьківщина". Він не був обраний, замість нього мандат дістався Валерію Зубу від "Слуги народу". Через рік, восени 2020, Гунько пройшов до Верховної Ради по сусідньому округу - №208 - уже також як кандидат "Слуги народу". Він обійшов лідера Радикальної партії Олега Ляшка.

У червні 2020 Гунько ініціював судовий процес про стягнення моральної шкоди за незаконне кримінальне переслідування. У своєму позові він вказував, що "зазнав сильних душевних страждань, негативних змін в особистому житті, втратив ділову репутацію". Він також наголошував, що незаконне притягнення до кримінальної відповідальності та поява низки публікацій негативного змісту "суттєво вплинуло на ставлення друзів, знайомих та партнерів, підірвало його авторитет і статус добропорядної людини".