Більшість українців вважає, що країна розвивається в неправильному напрямку, - опитування

Тільки 18% опитаних вважають, що справи в Україні розвиваються правильно.

Більшість українців (71%) вважає, що країна розвивається у неправильному напрямку. Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" у грудні.

Тільки 18% опитаних вважають, що справи в Україні розвиваються правильно.

Більше 70% вважають, що економічне становище в Україні погіршилося за останні півроку, 17% думають, що воно не змінилося, і лише 7% помітили покращення.

Щодо фінансової ситуації в родині, то 56% відчули погіршення, 37% – відсутність змін, лише 7% – покращення.

Настрої щодо майбутнього також не є надто оптимістичними: лише 16% вважають, що в найближчі 6 місяців економічна ситуація в Україні покращиться, 32% вважають, що вона не зміниться, і 47% - очікують погіршення.

Серед населення переважають емоції розчарування (42%) та надії (32%).

Ключовими загальнонаціональними проблемами громадяни вважають корупцію, війну на Донбасі, економічну кризу, некомпетентність влади та епідемію коронавірусу. При цьому на особистісному рівні до перелічених проблем додається ще й низька якість медицини, а проблема економічної кризи вже очолює "рейтинг проблем".

Загалом причину можливої економічної кризи більшість опитаних бачать у некомпетентності влади (63%), хоча чверть вважає, що економічний занепад настане через коронавірус. Ще 9% бачать причиною війну на Донбасі. При цьому кількість тих, хто пояснює ситуацію в економіці некомпетентністю влади, за останні півроку зросла з 53 до 63%.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 16-20 грудня 2020 р.