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Марченко пообіцяв знайти у бюджеті необхідні кошти для вакцинації населення

Але в бюджет заклали лише 2,9 млрд.

Марченко пообіцяв знайти у бюджеті необхідні кошти для вакцинації населення
Фото: Макс Требухов

Уряд зможе знайти у бюджеті потрібні кошти для вакцинації населення від Covid-19. Про це в інтер'ю LB.ua заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Якщо, наприклад, Максим Степанов скаже: завтра потрібні гроші на вакцини, ми їх знайдемо в бюджеті цього року. ... Скільки буде потрібно", - запевнив міністр.

Про яку суму може йти мова, очільник Мінфіну не знає, але погоджується, що закладених у бюджеті на 2021 рік 2,9 млрд на вакцинацію не вистачить.

"Щоб шукати гроші, потрібно сформулювати потребу. Скільки і де. Так, закладених в бюджеті 2,6 млрд - недостатньо, щоб вакцинувати всіх. Тому ми допомагали МОЗ домовитися з COVAX (програма Всесвітньої організації охорони здоров'я з вакцинації від коронавируса людей в країнах з низьким і середнім рівнем доходів по всьому світу, - ред.)", - розповів Сергій Марченко.

Також міністр фінансів визнав, що уряд не здатен сьогодні фінансувати галузь охорони здоров'я на рівні 5% ВВП, як цього вимагає закон "Про медичні гарантії", але "розглядає всі аргументи в частині протидії пандемії і готовий максимально підтримати потреби медицини".

"Якби все, що приймала Верховна Рада, виконувалося, у країни не було б бюджету. Тому разом з актуальним бюджетом, ми пропонуємо зміни до законів, норми яких неможливо виконати в силу економічного стану країни", - відзначив керівник Мінфіну.

"Всі чомусь думають, що чарівном помахом Мінфін дістане з кишені 50 або 100 млрд і скаже: звичайно, ми готові все профінансувати. А ви ж потім будете питати про реалістичність бюджету. Сідаємо і рахуємо. Вся сума на медичні гарантії в 2019-му році - 75 млрд гривень. В 2021-му в порівнянні з 2019-м - плюс 49 млрд гривень. Це великі суми. Кажуть: треба більше. Добре, я ж не проти. Є два варіанти - збільшити дохідну частину за рахунок зростання податків. Або, умовно кажучи, у когось забрати витрати. З першим варіантом критично складно. Через парламент ніякий закон щодо збільшення податків не пройде. А зараз тим більше. Але при цьому ніхто не запропонував варіантів, у кого відібрати ці 50 млрд гривень", - резюмував Марченко.

Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявляв, що Міністерство фінансів повністю профінансує безоплатну вакцинацію населення від COVID-19.

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