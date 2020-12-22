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Макрон готовий допомогти Україні з вакциною від COVID-19, - Зеленський

Зеленський назвав цей крок "жестом справжньої дружби".

Макрон готовий допомогти Україні з вакциною від COVID-19, - Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон висловив готовність допомогти Україні у питанні пришвидшення процесу надання вакцини від коронавірусу.

Про це у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він назвав цей крок "жестом справжньої дружби".

"Дякую Еммануелю Макрону за його готовність допомогти пришвидшити вакцину Covid-19. Це жест справжньої дружби", - написав Зеленський.

Голова держави також зазначив, що високо оцінює підтримку Францією суверенітету та територіальної цілісності України та її мирних ініціатив.

Нагадаємо, що оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Документ розробили фахівці Центру громадського здоров’я України разом з експертами ВООЗ та ЮНІСЕФ.

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