У США схвалили пакет підтримки економіки на $900 млрд

Гроші підуть на стимулювання економіки, яка постраждала від пандемії.

Сенат США слідом за Палатою представників Конгресу затвердив пакет економічних стимулів для подолання кризи, яку спричинив коронавірус. Комплекс заходів передбачає виділення 892 мільярдів доларів.

Цей пакет підтримали в обох палатах Конгресу США з переважною більшістю голосів після місяців перемовин. Він має допомогти громадянам США, які зіткнулися з фінансовими труднощами, сприяти розвитку економіки та надати додаткові кошти на вакцини проти коронавірусу, передає DW.

Зокрема, пакет передбачає виплати у 600 доларів для більшості американців, додаткові виплати мільйонам людей, які залишились без роботи під час пандемії COVID-19, а також надання коштів різним сферам бізнесу. Ухвалений законопроєкт налічує 5593 сторінки.

Тепер цей документ має підписати чинний президент Дональд Трамп. Раніше в Білому домі заявляли, що законопроєкт буде підписаний.

Нагадаємо, що у березні Сенат США схвалив безпрецедентний пакет антикризової економічної допомоги обсягом $2,2 трлн, яка пішла бізнесу, працівникам і системам охорони здоров'я, котрих торкнулася пандемія коронавірусу. Закон передбачав грошові виплати в розмірі $1200 американцям з доходом до $75 тис. у рік, створення програми підтримки малого бізнесу обсягом $367 млрд, а також виділення $500 млрд для фінансування різних галузей економіки, підтримки міст і штатів.