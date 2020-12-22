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У США схвалили пакет підтримки економіки на $900 млрд

Гроші підуть на стимулювання економіки, яка постраждала від пандемії.

У США схвалили пакет підтримки економіки на $900 млрд
Фото: EPA/UPG

Сенат США слідом за Палатою представників Конгресу затвердив пакет економічних стимулів для подолання кризи, яку спричинив коронавірус. Комплекс заходів передбачає виділення 892 мільярдів доларів.

Цей пакет підтримали в обох палатах Конгресу США з переважною більшістю голосів після місяців перемовин. Він має допомогти громадянам США, які зіткнулися з фінансовими труднощами, сприяти розвитку економіки та надати додаткові кошти на вакцини проти коронавірусу, передає DW.

Зокрема, пакет передбачає виплати у 600 доларів для більшості американців, додаткові виплати мільйонам людей, які залишились без роботи під час пандемії COVID-19, а також надання коштів різним сферам бізнесу. Ухвалений законопроєкт налічує 5593 сторінки.

Тепер цей документ має підписати чинний президент Дональд Трамп. Раніше в Білому домі заявляли, що законопроєкт буде підписаний.

Нагадаємо, що у березні Сенат США схвалив безпрецедентний пакет антикризової економічної допомоги обсягом $2,2 трлн, яка пішла бізнесу, працівникам і системам охорони здоров'я, котрих торкнулася пандемія коронавірусу. Закон передбачав грошові виплати в розмірі $1200 американцям з доходом до $75 тис. у рік, створення програми підтримки малого бізнесу обсягом $367 млрд, а також виділення $500 млрд для фінансування різних галузей економіки, підтримки міст і штатів.

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