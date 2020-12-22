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Південнокорейський автовиробник SsangYong Motor почав процедуру банкрутства

Заяву на банкрутство подано через зростання заборгованості і зниження продажів на тлі пандемії.

Південнокорейський автовиробник SsangYong Motor почав процедуру банкрутства
Фото: wikimedia.org

Південнокорейський автовиробник SsangYong Motor подав заяву про банкрутство. Прострочені борги компанії досягають $285 млн (315,3 млрд вон).

Заяву на банкрутство подано через зростання заборгованості і зниження продажів на тлі пандемії, пише Yonhap.

Заборгованість південнокорейської корпорації становить 42% її капіталу. Близько $90 млн (100 млрд вон) компанія заборгувала іноземним інвесторам, серед яких JP Morgan. Також у автовиробника є заборгованості перед південнокорейськими кредиторами, такими як Woori Bank і державним Корейським банком розвитку, котрі досягають $194 млн (215 млрд вон).

Тепер SsangYong належить пройти радикальні програми реструктуризації, включаючи масові звільнення і заморожування продажу активів.

У рамках процедури банкрутства і реструктуризації компанія буде звільнена від сплати боргів, але зобов’язана виплачувати зарплату співробітникам і рахунки за комунальні послуги.

75% SsangYong належить індійській корпорації Mahindra & Mahindra.

Як повідомляли, компанія зв'язку OneWeb, що займалася запуском супутників, збанкрутувала через коронавірус.

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