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Тести на Covid-19 в Україні здатні виявити мутований вірус

Заступник міністра зазначив, що мутація коронавірусу – очікуване явище і це не привід для занепокоєння.

Тести на Covid-19 в Україні здатні виявити мутований вірус
Фото: EPA/UPG

Тест-системи на коронавірус, які використовують в Україні, здатні виявляти мутовану версію COVID-19.

Про це заявив на брифінгу головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Ми використовуємо, як мінімум, дві мішені, тому сьогодні навіть при появі нового штаму наші тест-системи спрацюють, і ми будемо чітко виявляти коронавірусну хворобу", - сказав Ляшко.

За його словами, наприкінці грудня Центр громадського здоров'я збере всіх виробників тест-систем, і проговорить з ними зміну праймерів, які Велика Британія опублікує 27 грудня, для того, щоб змінити ПЛР-системи. Це дасть змогу додати мішень, яка дозволить виявляти нову мутовану версію коронавірусу.

Ляшко також спростував міф про те, що поява нового штаму пов’язана з початком вакцинації у Великій Британії, бо мутація була виявлена набагато раніше.

Заступник міністра зазначив, що мутація коронавірусу – очікуване явище і це не привід для занепокоєння. Зараз у світі зафіксували близько 12 тисяч випадків мутованого коронавірусу.

Нагадаємо, саме з новою мутацією коронавірусу експерти пов'язують останній спалах коронавірусної хвороби COVID-19 на півдні Великобританії. Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що новий штам вірусу "до 70 відсотків заразніший", ніж відомі до цього варіанти.

У Лондоні та на південному сході Англії через появу цієї мутації у неділю запроваджений посилений локдаун та скасовані заплановані раніше різдвяні послаблення обмежень. Крім Великобританії та Італії, цей штам також виявлений у Данії, Нідерландах та Австралії.

Низка європейських країн вже припинила або ж припиняє авіасполучення з Великобританією. Про відповідне рішення в неділю повідомили влада Німеччини, Нідерландів, Швейцарії, Чехії, Болгарії, Латвії. Оскільки Франція закрила свої кордони для в'їзду з Великобританії, британська влада була змушена закрити на виїзд порт в Дуврі і тунель під протокою Ла-Манш, що сполучає британські острови з європейським континентом.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни Європи посилити обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу у Великій Британії.

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