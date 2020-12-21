В Україні за добу 6,5 тис. людей захворіли на ковід, 5,1 тис. - одужали

За минулу добу в Україні проведено 22 149 тестувань методом ПЛР і виявлено 6 545 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема захворіли 292 дитини та 236 медпрацівників.

Водночас одужали від ковіду 5 106 українців.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 766 осіб, зафіксовано 80 пов’язаних з ковідом смертей.

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 970 993 особи, одужали – 586 268. Померли від COVID-19 16 665 українців.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомляли, що COVID-ліжка в українських лікарнях заповнено у середньому на 40%.

За неділю в Україні часто фіксують менший показник захворюваності, втім кілька днів тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна вийшла на "плато" захворюваності на коронавірус, коли кількість нових захворювань кожного наступного дня залишається приблизно однаковою.