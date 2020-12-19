У Києві від ковіду померло ще 20 людей

За минулу добу у столиці виявили ще 1364 хворих на коронавірус.

За минулу добу у Києві виявили ще 1364 хворих на коронавірус, померли 20 людей.

Про це повідомив міський голови Києва Віталій Кличко.

Захворіли 726 жінок віком від 19 до 89 років, 538 чоловіків віком від 18 до 88 років і 42 дівчинки від 1 до 17 років та 58 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.

Ковід виявили, зокрема, у 52 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 82 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 734 людини.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 99 694, усього коронавірус забрав життя 1699 киян.

Ковід подолали 31 949 мешканців Києва.

Нагадаємо, 17 грудня у Києві ще 1658 людей захворіли на коронавірус, померли 17 людей, одужали - 442.