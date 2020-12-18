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У Києві ще 1658 людей захворіли на коронавірус

Померли 17 людей, одужали - 442.

У Києві ще 1658 людей захворіли на коронавірус
Фото: EPA/UPG

У Києві минулої доби зафіксували 1658 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 98 330.Захворіли:

  • 895 жінок віком від 18 до 92 років
  • 657 чоловіків віком від 18 до 100 рокiв
  • 53 дівчинки від 4 місяців до 17 років і 53 хлопчики від 5 місяців до 17 років. 

Захворіли, зокрема, 66 медиків", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці госпіталізували 113 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Минулої доби від коронавірусу померли 17 киян. Усього за період пандемії в столиці 1679 летальних випадків від COVID-19.

Одужали за добу 442 людини. Усього коронавірус подолали 31 215 мешканців столиці.

"В стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 2005 хворих на коронавірус. Із них 20 дітей. 1071 пацієнт - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1361 людини. Під апаратами ШВЛ – 31 хворий. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – понад 48%", - додав Кличко.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, станом на 18 грудня в Україні зафіксували 12 630 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 620 дітей і 552 медпрацівники.260 пацієнтів померло, одужали 12 866.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна вийшла на "плато" захворюваності - коли кількість нових захворювань кожного наступного дня залишається приблизно однаковою. На думку голови уряду, це дає можливість завершити 2020 рік без посилення карантинних заходів.

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