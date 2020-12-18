У ЗСУ від коронавірусу померла ще одна людина

У Збройних Силах України зафіксували 35-й випадок смерті від коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Командування Медичних Сил ЗСУ.

"Військовослужбовець ЗС України знаходився на стаціонарному лікуванні у відділенні реанімації та інтенсивної терапії клініки інфекційних хвороб Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ". Позитивний результат ПРЛ-тесту від 20.11.2020. Незважаючи на проведене лікування, стан пацієнта погіршувався, проведена інтенсивна терапія нажаль позитивного результату не дала", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби в армії виявили 172 нових випадки COVID-19. З них у заклади охорони здоров’я госпіталізовано 21 особу.

Всього в ЗСУ на коронавірус хворіє 3178 людей.

Всього за час пандемії одужало –9523 особи.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 323 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 89 осіб.

Нагадаємо, станом на 18 грудня в Україні зафіксували 12 630 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 620 дітей і 552 медпрацівники.260 пацієнтів померло, одужали 12 866.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна вийшла на "плато" захворюваності - коли кількість нових захворювань кожного наступного дня залишається приблизно однаковою. На думку голови уряду, це дає можливість завершити 2020 рік без посилення карантинних заходів.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов оприлюднив попередній план вакцинації населення. За його словами, на першому етапі вакцину отримають медичні працівники, військовослужбовці ЗСУ, працівники соціальної сфери. На другому етапі заплановано забезпечити вакциною людей віком від 60 років. На третьому етапі вакцинуватимуть уже решту людей.