Росію відсторонили від великого спорту на 2 роки
Росію відсторонили від великого спорту на 2 роки
НАБУ проводить обшуки в Міністерстві культури та інформполітики (доповнено)
НАБУ проводить обшуки в Міністерстві культури та інформполітики (доповнено)
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Верховна Рада змінила межі 11 міст
Верховна Рада змінила межі 11 міст
Вільне ліжко. Вірити чи не вірити статистиці МОЗ про ковідні місця в лікарнях
Вільне ліжко. Вірити чи не вірити статистиці МОЗ про ковідні місця в лікарнях
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Игра в кадры: как «Слуги» министров назначали
Игра в кадры: как «Слуги» министров назначали
Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення
Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення
Поліція Іспанії провела найбільшу за 10 років операцію проти "російської мафії"
Поліція Іспанії провела найбільшу за 10 років операцію проти "російської мафії"
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Україна перебуває на "плато" захворюваності на COVID-19, - Шмигаль

На думку голови уряду, це дає можливість завершити 2020 рік без посилення карантинних заходів.

Україна перебуває на "плато" захворюваності на COVID-19, - Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Україна вийшла на "плато" захворюваності на коронавірус, коли кількість нових захворювань кожного наступного дня залишається приблизно однаковою.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-заходу "Україна та світ у 2021".

На думку голови уряду, це дає можливість завершити 2020 рік без посилення карантинних заходів.

"Вважаю, що на сьогодні ми справляємося, ми сьогодні маємо "плато". Це дає нам змогу завершити рік", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що з 8 до 24 січня в Україні запроваджується локдаун, але обмеження будуть не такими жорсткими, як навесні.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов оприлюднив попередній план вакцинації населення. Так, з його слів, на першому етапі вакцину отримають медичні працівники, військовослужбовці ЗСУ, працівники соціальної сфери.

На другому етапі планується забезпечити вакциною людей віком від 60 років. На третьому етапі вакцинуватимуть вже решту людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також