Україна перебуває на "плато" захворюваності на COVID-19, - Шмигаль

На думку голови уряду, це дає можливість завершити 2020 рік без посилення карантинних заходів.

Україна вийшла на "плато" захворюваності на коронавірус, коли кількість нових захворювань кожного наступного дня залишається приблизно однаковою.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-заходу "Україна та світ у 2021".

На думку голови уряду, це дає можливість завершити 2020 рік без посилення карантинних заходів.

"Вважаю, що на сьогодні ми справляємося, ми сьогодні маємо "плато". Це дає нам змогу завершити рік", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що з 8 до 24 січня в Україні запроваджується локдаун, але обмеження будуть не такими жорсткими, як навесні.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов оприлюднив попередній план вакцинації населення. Так, з його слів, на першому етапі вакцину отримають медичні працівники, військовослужбовці ЗСУ, працівники соціальної сфери.

На другому етапі планується забезпечити вакциною людей віком від 60 років. На третьому етапі вакцинуватимуть вже решту людей.