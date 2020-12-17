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Шмигаль назвав нові терміни отримання Україною траншу від МВФ

Шмигаль сподівається на прогрес у перемовинах з МВФ наступного тижня.

Шмигаль назвав нові терміни отримання Україною траншу від МВФ
Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує на отримання Україною чергового, другого кредитного траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ) в рамках програми stand by у лютому-березні 2021 року.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Наступний транш буде однозначно в наступному році, безумовно, цього року це неможливо... Місія має бути призначена, ми пройшли всі процедури... Якщо ми говоримо про прогнозоване майбутнє, то хотілося би мати це не пізніше лютого, але лютий-березень - це такі прогнози, які ми обговорюємо спільно з МВФ", - сказав Шмигаль під час онлайн-заходу "Україна та світ у 2021".

Він уточнив, що ці терміни є реалістичними, якщо не буде знову якихось "сюрпризів".

Також Шмигаль сказав, що наступного тижня сподівається на прогрес у перемовинах з МВФ.

Нагадаємо: у листопаді президент Володимир Зеленський провів переговори з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, після яких заявив, що представники України та Фонду спільно працюють, щоб якнайшвидше прийняти місію у Києві.

Гергієва зі свого боку зазначила, що перегляду програми МВФ щодо України має передувати повне взаєморозуміння у кроках.

Раніше представник Кабміну у Верховній раді Василь Мокан зазначив, що уряд розраховує на черговий транш від МВФ наприкінці 2020 або на початку 2021 року.

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