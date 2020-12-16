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Шмигаль заявив, що витрат на медицину в розмірі 5% від ВВП досягнуть у 2023 році

Прем'єр повідомив, що видатки на освіту та медицину в бюджеті-2021 є рекордними. 

Шмигаль заявив, що витрат на медицину в розмірі 5% від ВВП досягнуть у 2023 році
Фото: kmu.gov.ua

Основне збільшення видатків у бюджеті-2021, який учора ухвалила Верховна Рада, припадає на медицину і освіту. У 2021 році в Україні на медицину будуть рекордні видатки в обсязі майже 160 млрд гривень, це на 30 млрд більше ніж цього року і на 65 млрд більше, ніж два роки тому.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль

"Зарплати всіх медиків підвищать на 30%, витрати на медицину у розмірі 5% від ВВП досягнуть у 2023 році", - запевнив він.

Голова уряду додав, що на початок наступного року планується дооснащення 220 приймальних відділень у опорних лікарнях, закуплять майже 450 авто швидкої допомоги.

На освіту в бюджеті збільшили видатки на 20% порівняно з цим роком. Учителям підвищать зарплати на 25%, на ремонт і будівництво шкіл направлять майже 3 млрд гривень. 

Міністр фінансів Сергій Марченко під час презентації бюджету до другого читання зазначав, що закладено підвищення зарплат лікарям на 30%. Втім це менше, ніж наполягло МОЗ. У міністерстві побоюються, що без гідних зарплат українські медичні фахівці будуть масово виїжджати за кордон. 

Степанов сказав, що МОЗ ініцією законопроєкт для збільшення мінімальної зарплати медпрацівників. 

Медики сьогодні влаштували акцію протесту на Майдані, вимагаючи підвищення зарплат. "Згідно з Законом про державні фінансові гарантії, на програму медичних гарантій має виділятися не менше 5% ВВП і це є захищеною статтею видатків (досі ця цифра ледь переступала за 3%). Також, згідно з чинним законодавством, тарифи на медичні послуги мають формуватися таким чином, щоб в них була передбачена можливість оплати праці лікаря у розмірі 250 % від середньої зарплати в Україні на липень минулого року. А це означає, що мінімальна зарплата лікаря мала б становити уже в цьому році це менше 23-25 тисяч гривень. Натомість вона є втричі нижчою, а зарплата середнього медперсоналу коливається у межах 4 000-5 000 гривень", - повідомили організатори.

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