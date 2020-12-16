Американська торговельна палата закликала підтримати пропозиції бізнес-спільноти щодо змін до податкового законодавства

Бізнес-спільнота, об'єднана Американською торговельною палатою в Україні (Палата), закликає підтримати пропозиції компаній-членів до проекту Закону №4065 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування» під час його розгляду у другому читанні з метою покращення умов ведення бізнесу, забезпечення рівних та прозорих правил оподаткування, а також передбачення поступового підвищення окремих ставок податків. Про цей йдеться на офыцыйному сайті.

"Сьогодні бізнес продовжує працювати в умовах світової економічної кризи, що зумовлена пандемією COVID-19, і яка суттєвим чином вплинула на економіку України та спричинила помітний спад економічної та інвестиційної активності в країні. Запропоновані зміни допоможуть вдосконалити податкове адміністрування, сприятимуть подальшій діджиталізації бізнес-процесів та виконанню зобов’язань щодо імплементації норм, передбачених окремими Директивами ЄС. Крім того, експерти компаній-членів Палати пропонують передбачити поступове підвищення ставок акцизного податку на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання та сигарети. Прийняття ж запропонованих змін щодо сповільнення темпів зростання ставок акцизного податку та розширення графіку підвищення, на думку компаній-членів Палати, забезпечить зростання акцизних надходжень до Державного бюджету та відповідатиме європейській практиці", - говориться у повідомленні.

Враховуючи, що запровадження запропонованих змін сприятиме покращенню умов ведення бізнесу в Україні, експерти компаній-членів Палати закликали розглянути та підтримати надані пропозиції.