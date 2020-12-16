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ДФС викрила міжнародну мережу піцерій в Україні в ухиленні від сплати понад 75 млн гривень податків

Під час обшуків вилучили цифрові носії, чорнові записи, фінансово-господарські документи та готівку.

ДФС викрила міжнародну мережу піцерій в Україні в ухиленні від сплати понад 75 млн гривень податків
Фото: ДФС

Державна фіскальна служба України викрила менеджмент мережі піцерій в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомила пресслужба ДФС.

За словами т.в.о голови ДФС Дмитра Сосиновича,  під час обшуків офісних та складських приміщень піцерії виявили та вилучили цифрові носії, чорнові записи, фінансово-господарські документи та готівкові кошти.

"Фактично, службові особи одного з ТОВ, діючи у складі організованої групи, протягом тривалого періоду здійснювали на території України реалізацію товарно-матеріальних цінностей через стаціонарні магазини та інтернет-магазин та приховували реальні обсяги отриманого доходу використовуючи підконтрольних фізичних осіб-підприємців, дохід яких фактично повинен був декларуватися ТОВ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це призвело до ненадходження до бюджету коштів на загальну суму понад 75 млн гривень. Про яку саме мережу йде мова - не повідомляється. 

Фото: ДФС

Фото: ДФС

Нагадаємо, раніше на Херсонщині СБУ викрила схему ухилення від сплати податків на 8 мільйонів гривень.

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