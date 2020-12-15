​АМКУ оштрафував ДТЕК на 275,2 млн гривень за зловживання монопольним становищем на Бурштинському енергоострові

Антимонопольний комітет України наклав на компанії групи ДТЕК штрафи загальною сумою понад 275,2 млн гривень.

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

Зазначається, що Комітет визнав дії групи ДТЕК (у складі АТ "ДТЕК Західенерго" та ТОВ "Д.Трейдінг") у торговій зоні "Острів Бурштинської ТЕС" у досліджуваний період з липня по жовтень 2019 року зловживанням монопольним становищем.

"Острів Бурштинської ТЕС" - особлива зона на Заході України в межах Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей. Наразі ця територія об’єднана з європейськими енергосистемами, але від’єднана від іншої частини України. Близько 90% електроенергії на цьому "острові" виробляє ПАТ "ДТЕК Західенерго".

"Комітет встановив, що АТ "ДТЕК Західенерго", починаючи з 29 липня 2019 року, зменшувало в заявках на продаж електричної енергії у сегменті «ринок на добу наперед» (РДН) обсяги запропонованої електричної енергії в години мінімального навантаження. Це призвело до зростання обсягів продажів АТ «ДТЕК Західенерго» електричної енергії у сегменті «балансуючий ринок» за більш високими цінами", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, акціонерне товариство встановлювало в заявках на продаж електричної енергії на РДН завищені ціни в години максимального навантаження.

У ДТЕК назвали рішення АМКУ упередженим та заявили, що будуть відстоювати свої інтереси та репутацію у судовому порядку.

"Під час розгляду справи Комітетом не було проведено належного дослідження функціонування ринку електричної енергії, були проігноровані надані докази та експертні висновки. Вважаємо рішення передчасним, безпідставним та упередженим із ряду причин. По-перше, ДТЕК не займає монопольного (домінуючого) становища в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС», є повністю замінним за рахунок імпортного ресурсу, зазнає значної конкуренції з боку імпортерів та не має ринкової влади внаслідок повного адміністративного регулювання цін на цьому ринку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постачальниками електроенергії в Бурштинському енергоострові окрім Бурштинської ТЕС (ДТЕК) є Калуська ТЕЦ, Теребле-Ріцька ГЕС та імпортери електроенергії зі Словаччини, Угорщини та Румунії. Імпорт електроенергії з ЄС зайняв істотну частку ринку в Бурштинському енергоострові саме після запуску нової моделі ринку 1 липня 2019 року. Імпортери отримали можливість безперешкодно імпортувати на конкурентних умовах будь-які обсяги електроенергії з ЄС, тим самим здійснюючи істотний вплив на ціноутворення в регіоні. З того часу частка імпортерів у продажу електроенергії на ринку на добу наперед в Бурштинському енергоострові досягала 60-80% в залежності від цін та попиту на електроенергію.

За висновками ENTSO-E за рахунок імпорту електричної енергії споживання в «Острові Бурштинської ТЕС» можливо покрити від 75 до 100%.

"По-друге, звинувачення АМКУ щодо викупу пропускної спроможності міждержавних ліній електропередач, начебто з метою обмеження доступу імпортованої електроенергії зі Словаччини, є упередженим і невмотивованим", - наголосили в ДТЕК.

Нагадаємо, у вересні суд відмовив у позові "Укренерго" до ДТЕК щодо стягнення 426 млн гривень.