В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему реформування оборонно-промислового комплексу

23 грудня (середа) 2020 року о 15:30 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему: “Аналіз реформування оборонно-промислового комплексу та державного оборонного замовлення”.
Організатор – Інститут Горшеніна та ГО StateWatch за підтримки Інтернет-порталу LB.ua
Питання до обговорення:
- Результати виконання рішення РНБО "Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення".
- Реформування ДК “Укроборонпром”.
- Реформування державного оборонного замовлення - перспективи закону “Про оборонні закупівлі”.
- Результати огляду оборонно-промислового комплексу.
Учасники круглого столу:
● Світлана Панаіотіді, заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
● Юрій Гусєв, генеральний директор ДК “Укроборонпром”.
● Ігор Копитін, народний депутат, голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
● Костенко Роман, Секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
● Гліб Канєвський, голова експертної організації StateWatch.
● Гражвідас Ясутіс, Женевський центр демократичного контролю за збройними силами (DCAF).
● Олена Трегуб, Генеральний секретар Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО).
● Артур Переверзєв, керівник проєкту реформи оборонних закупівель Консультативно-дорадчої групи з реформи сектору безпеки і оборони Фонду підтримки реформ в Україні.
Круглий стіл пройде в онлайн-форматі на youtube-каналі LB.TV. У чаті трансляції на youtube буде можливість поставити запитання спікерам.
Згадування у новинах про організатора дискусії - Інстітут Горшеніна - є обов'язковим.
Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка). Тел. для акредитації телеканалів 0506000278