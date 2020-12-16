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В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему реформування оборонно-промислового комплексу

Серед учасників - генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему реформування оборонно-промислового комплексу
Фото: Макс Требухов

23 грудня (середа) 2020 року о 15:30 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему: “Аналіз реформування оборонно-промислового комплексу та державного оборонного замовлення”.

Організатор – Інститут Горшеніна та ГО StateWatch за підтримки Інтернет-порталу LB.ua

Питання до обговорення:

  1. Результати виконання рішення РНБО "Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення".
  2. Реформування ДК “Укроборонпром”.
  3. Реформування державного оборонного замовлення - перспективи закону “Про оборонні закупівлі”.
  4. Результати огляду оборонно-промислового комплексу.

Учасники круглого столу:

Світлана Панаіотіді, заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Юрій Гусєв, генеральний директор ДК “Укроборонпром”.

Ігор Копитін, народний депутат, голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Костенко Роман, Секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Гліб Канєвський, голова експертної організації StateWatch.

Гражвідас Ясутіс, Женевський центр демократичного контролю за збройними силами (DCAF).

Олена Трегуб, Генеральний секретар Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО).

Артур Переверзєв, керівник проєкту реформи оборонних закупівель Консультативно-дорадчої групи з реформи сектору безпеки і оборони Фонду підтримки реформ в Україні.

Круглий стіл пройде в онлайн-форматі на youtube-каналі LB.TV. У чаті трансляції на youtube буде можливість поставити запитання спікерам.

Згадування у новинах про організатора дискусії - Інстітут Горшеніна - є обов'язковим.

Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка). Тел. для акредитації телеканалів 0506000278

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