В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему реформування оборонно-промислового комплексу

23 грудня (середа) 2020 року о 15:30 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему: “Аналіз реформування оборонно-промислового комплексу та державного оборонного замовлення”.

Організатор – Інститут Горшеніна та ГО StateWatch за підтримки Інтернет-порталу LB.ua

Питання до обговорення:

Результати виконання рішення РНБО "Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення". Реформування ДК “Укроборонпром”. Реформування державного оборонного замовлення - перспективи закону “Про оборонні закупівлі”. Результати огляду оборонно-промислового комплексу.

Учасники круглого столу:

● Світлана Панаіотіді, заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

● Юрій Гусєв, генеральний директор ДК “Укроборонпром”.

● Ігор Копитін, народний депутат, голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

● Костенко Роман, Секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

● Гліб Канєвський, голова експертної організації StateWatch.

● Гражвідас Ясутіс, Женевський центр демократичного контролю за збройними силами (DCAF).

● Олена Трегуб, Генеральний секретар Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО).

● Артур Переверзєв, керівник проєкту реформи оборонних закупівель Консультативно-дорадчої групи з реформи сектору безпеки і оборони Фонду підтримки реформ в Україні.

Круглий стіл пройде в онлайн-форматі на youtube-каналі LB.TV. У чаті трансляції на youtube буде можливість поставити запитання спікерам.

Згадування у новинах про організатора дискусії - Інстітут Горшеніна - є обов'язковим.

Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка). Тел. для акредитації телеканалів 0506000278