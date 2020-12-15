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​На Херсонщині збудували плавучий причал для ВМС

Відповідний контракт було укладено 16 жовтня цього року.

​На Херсонщині збудували плавучий причал для ВМС
Плавучий причал ПЖ-61У для ВМС
Фото: facebook.com/Husyev

Херсонський завод "Паллада", який входить до державного концерну "Укроборонпром", побудував та передав Міністерству оборони плавучий причал для потреб Військово-морських сил України

Про це повідомив голова держконцерну Юрій Гусєв.

"Це було доручення президента Володимира Зеленського, яке він дав під час робочого візиту до нас на Херсонщину влітку, ще під час моєї роботи головою Херсонської обласної держадміністрації", - написав він у фейсбуці.

Гусєв повідомив, що відповідно до державного контракту, який було укладено 16 жовтня, підприємство побудувало плавучий причал ПЖ-61У для стоянки кораблів, катерів і суден у місці базування ВМС ЗСУ, зокрема, для патрульних катерів типу Island.

Плавпричал має габарити понтону 67 м х 7,4 м, з осадкою 1 м і забезпечує постачання на кораблі води та електроенергії, а також проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

Фото: facebook.com/Husyev

"Завдяки вдосконаленню технічного циклу та професійній роботі працівників заводу, об’єкт був побудований за 2,5 місяці, хоча зазвичай така робота займає понад 5 місяців", - зазначив голова "Укроборонпрому".

Він також додав, що за 11 місяців 2020 року підприємства держконцерну виконали контракти за ДОЗ 2020 на 99%.

Нагадаємо, ВМС України отримають три американські катери Island у 2021 році. Перші два катери Island Р190 "Слов'янськ" і Р191 "Старобільськ" увійшли до складу українського флоту в листопаді 2019 року. 

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