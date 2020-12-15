З початку доби окупанти п'ять разів відкривали вогонь на Донбасі

З початку доби, 15 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поблизу Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь із підствольних гранатометів. В районі населеного пункту Водяне - двічі застосовували для вогневих провокацій не тільки гранатомети, а й стрілецьку зброю. А під вечір - двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї неподалік Шумів.

"Ворожі постріли були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Добре знаючи підступність ворога, українські військовослужбовці завжди напоготові до його імовірних провокацій. Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає", - запевнили у штабі.

Нагадаємо, минулої доби, 14 грудня, зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації. У лавах ООС - без втрат.