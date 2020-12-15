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Окупанти на Донбасі чотири рази за добу порушили режим припинення вогню

У лавах ООС без втрат.

Окупанти на Донбасі чотири рази за добу порушили режим припинення вогню
Фото: Олена Максименко

Минулої доби, 14 грудня, зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Першу вогневу провокацію було помічено в районі населеного пункту Шуми. Тут ворог двічі вів неприцільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та підствольних гранатометів.

Згодом противник активізувався і поблизу Авдіївки та Пісок, де в напрямку наших позицій окупанти здійснили по декілька пострілів зі стрілецької зброї.

"Усі вогневі провокації противника не мали загрози для українських воїнів, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - йдеться у ранковому зведенні.

Повідомляється, що від початку поточної доби, 15 грудня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Окупанти відкрили неприцільний вогонь з підствольного гранатомета поблизу українських позицій у передмісті Авдіївки.

Провокація противника не мала загрози для наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, 13 грудня задокументовано дев’ять порушень режиму припинення вогню на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації. Втрат серед українських військових не було.

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