Окупанти обстріляли позиції українських військових біля Водяного

Бойовики все частіше використовують зброю забороненого калібру та безпілотні літальні апарати.

Незаконні збройні формування РФ обстріляли позиції Об’єднаних сил біля населеного пункту Водяне.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

"Окупаційні війська знову обстріляли позиції українських воїнів неподалік Водяного на Приазов’ї. Ворог все частіше порушує режим припинення вогню та провокує українських морських піхотинців, які тримають оборону на цьому напрямку, відкрити вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.

В ООС зазначили, що українські військові констатують зростання кількості ворожих обстрілів. Бойовики все частіше використовують зброю забороненого калібру та безпілотні літальні апарати.

Нагадаємо, минулої доби, 13 грудня, задокументовано дев’ять порушень режиму припинення вогню на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації. Втрат серед українських військових немає.