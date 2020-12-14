Служба безпеки України заблокувала діяльність організованої групи, яка одержувала мільйонні "прибутки" від збуту наркотиків у різних регіонах України.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"До наркоугруповання входило понад 20 активних учасників. Зловмисники налагодили продаж кокаїну, мефедрону, героїну, МДМА, амфетаміну, альфа-пвп і канабісу на території 15 областей України", - йдеться в повідомленні.
Слідство встановило, що свою "продукцію" фігуранти пропонували на закритому пабліку телеграм-каналу і доправляли її замовникам через мережу так званих "закладок". Для цього організатори групи створили в регіонах власні осередки наркокур’єрів, які одержували "товар" для реалізації поштовими сервісами.
В СБУ зазначили, що гроші від замовників надходили фігурантам на віртуальні електронні гаманці різних платіжних систем.За попередніми оцінками, щомісячний обіг наркоділків становив майже 5 мільйонів гривень.
Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 4 кілограми амфетаміну, альфа-пвп і канабісу, приблизно пів кілограма героїну, кокаїну і мефедрону, 250 пігулок "МДМА" і "Ксанакс". Також виявлено матеріали для пакування наркотиків, чорнові записи, банківські картки та інші речові докази.
Вартість вилученої "продукції" становить понад 1,2 мільйона гривень за цінами чорного ринку.
Затриманим фігурантам повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, у жовтні в Одесі СБУ вилучила 750 кг психотропу, який використовують терористи "Ісламської держави".На чорному ринку вилучений каптагон оцінюється у понад 30 мільйонів доларів.
Цього місяця Служба безпеки України нейтралізувала діяльність міжрегіонального організованого угруповання, яке спеціалізувалось на нелегальному переправленні анаболічних препаратів у ЄС та Росію.