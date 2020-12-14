Щомісячний обіг наркоділків становив майже 5 мільйонів гривень.

Служба безпеки України заблокувала діяльність організованої групи, яка одержувала мільйонні "прибутки" від збуту наркотиків у різних регіонах України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"До наркоугруповання входило понад 20 активних учасників. Зловмисники налагодили продаж кокаїну, мефедрону, героїну, МДМА, амфетаміну, альфа-пвп і канабісу на території 15 областей України", - йдеться в повідомленні.

Фото: пресслужба СБУ

Слідство встановило, що свою "продукцію" фігуранти пропонували на закритому пабліку телеграм-каналу і доправляли її замовникам через мережу так званих "закладок". Для цього організатори групи створили в регіонах власні осередки наркокур’єрів, які одержували "товар" для реалізації поштовими сервісами.

Фото: пресслужба СБУ

В СБУ зазначили, що гроші від замовників надходили фігурантам на віртуальні електронні гаманці різних платіжних систем.За попередніми оцінками, щомісячний обіг наркоділків становив майже 5 мільйонів гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 4 кілограми амфетаміну, альфа-пвп і канабісу, приблизно пів кілограма героїну, кокаїну і мефедрону, 250 пігулок "МДМА" і "Ксанакс". Також виявлено матеріали для пакування наркотиків, чорнові записи, банківські картки та інші речові докази.

Фото: пресслужба СБУ

Вартість вилученої "продукції" становить понад 1,2 мільйона гривень за цінами чорного ринку.

Затриманим фігурантам повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у жовтні в Одесі СБУ вилучила 750 кг психотропу, який використовують терористи "Ісламської держави".На чорному ринку вилучений каптагон оцінюється у понад 30 мільйонів доларів.

Цього місяця Служба безпеки України нейтралізувала діяльність міжрегіонального організованого угруповання, яке спеціалізувалось на нелегальному переправленні анаболічних препаратів у ЄС та Росію.