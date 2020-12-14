Одна з автівок від удару злетіла в кювет.

На Одещині поліцейські розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди у Болградському районі, в якій постраждали семеро людей.

Про це повідомляє Національна поліція.

У неділю, 13 грудня, біля 16:00 у районі села Залізничне зіткнулися легковики "Daewoo Lanos" та "Renault". Удар був таким сильним, що "Daewoo" злетіла в кювет. У салоні авто знаходилися чоловік з дружиною та троє дітей чотирьох та восьми років. Усіх їх доставили у лікарню.

Постраждали також двоє чоловіків з "Renault" - водій та один із двох пасажирів. Вони також у лікарні.

Фото: od.npu.gov.ua

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу. Обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньої аварії, яка сталася 12 грудня на автодорозі Київ-Знам’янка в Обухівському районі. У результаті ДТП загинули підліток