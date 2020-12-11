"Зима приходить неочікувано": у патрульній поліції оприлюднили статистику ДТП за добу

За минулу добу на території України зареєстровано 1 435 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди. З них 84 - повідомлення щодо ДТП із загиблими або травмованими. Унаслідок автопригод 8 осіб загинули та 99 травмовані.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Як завжди, зима приходить неочікувано - не всі водії були готові до зміни погодних умов, більше того, знайшлися й ті, хто виїхав учора на літній гумі", - написав він у фейсбуці.

Білошицький повідомив, що в Києві за минулу добу на лінію 102 надійшло 503 повідомлення про ДТП. З них 7 - щодо ДТП із загиблими або травмованими. Унаслідок автопригод у столиці загинули 2 особи, 6 - травмовані.

Він додав, що разом з тим спостерігається зменшення "порушень швидкості", які зафіксовані в автоматичному режимі. Учора камери зафіксували всього 3075 і "це рекордно низький показник".

Нагадаємо, сьогодні у Києві через негоду громадський транспорт курсує без дотримання графіка, призупинив роботу міський фунікулер. За минулу добу в Києві через ожеледицю травмувалися понад 160 осіб.

Учора через погіршення погодних умов обмежували рух транспорту у Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Київській і Житомирській областях.