Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня
Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня
​Венеціанська комісія розкритикувала рішення КСУ і запропонувала варіант вирішення конституційної кризи в Україні (оновлено)
​Венеціанська комісія розкритикувала рішення КСУ і запропонувала варіант вирішення конституційної кризи в Україні (оновлено)
Техас та ще 17 штатів просять Верховний суд США скасувати результати виборів
Техас та ще 17 штатів просять Верховний суд США скасувати результати виборів
​УАФ оскаржила у суді Лозанни рішення про технічну поразку збірної України в матчі зі Швейцарією
​УАФ оскаржила у суді Лозанни рішення про технічну поразку збірної України в матчі зі Швейцарією
Павел Рябикин: «Те, кто готов работать по правилам и не брать взятки, спрашивают меня, как я защищу их от силовиков»
Павел Рябикин: «Те, кто готов работать по правилам и не брать взятки, спрашивают меня, как я защищу их от силовиков»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Турецкий марш в Азербайджане и «помидорная война» России
Турецкий марш в Азербайджане и «помидорная война» России
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Мэр Кернес. Грани дозволенного
ГоловнаСуспільствоЖиття

"Зима приходить неочікувано": у патрульній поліції оприлюднили статистику ДТП за добу

Зафіксовано майже 1,5 тис. аварій, 8 осіб загинули та 99 травмовані.

"Зима приходить неочікувано": у патрульній поліції оприлюднили статистику ДТП за добу
Фото: Виталий Мирошниченко

За минулу добу на території України зареєстровано 1 435 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди. З них 84 - повідомлення щодо ДТП із загиблими або травмованими. Унаслідок автопригод 8 осіб загинули та 99 травмовані.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Як завжди, зима приходить неочікувано - не всі водії були готові до зміни погодних умов, більше того, знайшлися й ті, хто виїхав учора на літній гумі", - написав він у фейсбуці.

Білошицький повідомив, що в Києві за минулу добу на лінію 102 надійшло 503 повідомлення про ДТП. З них 7 - щодо ДТП із загиблими або травмованими. Унаслідок автопригод у столиці загинули 2 особи, 6 - травмовані.

Він додав, що разом з тим спостерігається зменшення "порушень швидкості", які зафіксовані в автоматичному режимі. Учора камери зафіксували всього 3075 і "це рекордно низький показник".

Нагадаємо, сьогодні у Києві через негоду громадський транспорт курсує без дотримання графіка, призупинив роботу міський фунікулер. За минулу добу в Києві через ожеледицю травмувалися понад 160 осіб.

Учора через погіршення погодних умов обмежували рух транспорту у Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Київській і Житомирській областях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також