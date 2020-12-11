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Представника Денісової звільнили з посади через повідомлення про бійку

Службова перевірка щодо інциденту вже проведена.

Представника Денісової звільнили з посади через повідомлення про бійку
Фото: facebook.com/pavllis

Представника Уповноваженого Верховної ради з прав людини з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павла Лисянського звільнили з посади.

Про це повідомила у Telegram омбудсман Людмила Денісова.

"Службова перевірка щодо інциденту, який стався  5 грудня 2020 року між  представником з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павлом Лисянським та працівником готельного комплексу "Монарх", розташованого у місті Святогірськ – проведена", - написала Денісова.

За її словами, Лисянського звільнено відсьогодні.

Нагадаємо, 7 грудня  Людмила Денісова призначила службову перевірку через повідомлення про бійку, яку влаштував у Святогірську представник з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павло Лисянський.

"У зв’язку з повідомленнями у ЗМІ про інцидент, який стався 5 грудня 2020 року між моїм представником з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павлом Лисянським та працівником готельного комплексу "Монарх", розташованого у місті Святогірськ повідомляю наступне: у неділю вранці Павло Лисянський особисто поінформував мене про зазначений випадок", - заявила Денісова.

Раніше в мережі оприлюднили відео, на якому видно, як представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський у ресторані свариться і нападає на чоловіка.

Волонтер і правозахисник Костянтин Реуцький повідомив, що Лисянський напав на власника ресторану, обурившись тим, що він попросив його та п'яних людей, що відпочивали з ним, залишити заклад,  який зачинявся. Лисянський був незгоден і напав на чоловіка після обіцянки викликати поліцію.

За повідомленням ЗМІ, Павло Лисянський - уродженець окупованого нині Антрациту. Йому 33 роки, він майстер спорту України з боротьби самбо, кандидат в майстри спорту з боротьби дзюдо. У студентські роки виступав за збірну університету з боксу, чемпіон і призер Луганської області з боксу. Працював заступником інженера, заступником директора шахти "Фащевська".

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