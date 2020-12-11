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Через негоду знеструмлено 173 населених пункти у трьох областях

Обмежень руху на автошляхах державного та місцевого значення немає.

Через негоду знеструмлено 173 населених пункти у трьох областях
Фото: prm.ua

Станом на 7:00 11 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 173 населених пункти у трьох областях.

Про це інформує пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Через негоду у Київській області знеструмлено 79 населених пунктів, у Житомирській - 58, у Чернівецькій - 36. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Через дощ при мінусовій температурі 10 грудня з метою недопущення ДТП та утворення заторів було введено тимчасові обмеження руху великогабаритного транспорту та автобусів на дорогах державного значення в Житомирській, Київській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

За інформацією Служби автомобільних доріг, станом на 7:00 11 грудня транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення забезпечено. Обмежень руху немає.

Для забезпечення проїзду від Служби автомобільних доріг залучено 1 тис. 183 працівники та 808 одиниць техніки.

Рятувальники буксирували 13 одиниць автотранспортних засобів, надано допомогу 29 особам. Від ДСНС залучалося 29 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки.

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