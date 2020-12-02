"Укрінтеренерго" ще рік виконуватиме функції постачальника "останньої надії"

Уряд ухвалив розпорядження на засіданні 2 грудня за процедурою без обговорення.

Кабінет міністрів продовжив термін виконання "Укрінтеренерго" функцій постачальника "останньої надії" на рік - до 31 грудня 2021 року.

Відповідне розпорядження уряд ухвалив на засіданні 2 грудня за процедурою без обговорення, повідомляє Бізнес Цензор.

Згідно з проектом документа, вносяться зміни до розпорядження Кабміну №1023 від 12 грудня 2018 року, яким статус постачальника "останньої надії" на ринку електроенергії покладено на держпідприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго" до 31 грудня 2021 року.

При цьому з чинної редакції розпорядження виключені пункти, які передбачали поставки електроенергії "Укрінтеренерго" за вільними цінами, оскільки держпідприємству з 5 серпня 2019 року присвоєно статус "Дефолтний".

Також виключено пункт, яким Мінрегіону доручалося вжити заходів для врегулювання заборгованості КП "Вода Донбасу" за поставлену електроенергію перед "Укрінтеренерго".

Раніше Кабінет міністрів знизив норматив відрахування до держбюджету чистого прибутку ДПЗД "Укрінтеренерго" з 80% до 30% на період виконання держпідприємством функції постачальника "останньої надії" на ринку електроенергії.

За даними Міненерго, борг споживачів постачальника електроенергії "останньої надії" за станом на 17 вересня становив 2,13 млрд грн, в тому числі 1,95 млрд грн - це борг державних і комунальних підприємств. При цьому із загальної суми боргу 28% припадає на державні вугледобувні підприємства, ще 15% - на КП "Вода Донбасу". Однак стягувати борги з держшахт і відключати "Воду Донбасу" від електроенергії заборонено законодавством. Водночас, за даними Мінфіну, вже зараз існує прострочена заборгованість "Укрінтеренерго" щодо сплати частини чистого прибутку в розмірі 363 млн грн.

Відповідно до закону "Про ринок електроенергії" ціна на послуги постачальника "останньої надії" визначається за результатами конкурсу, під час якого визначається такий постачальник. Однак, оскільки відповідний конкурс не відбувся, 12 січня 2019 року Кабмін без конкурсу затвердив "Укрінтеренерго" в якості ПОН. Тариф на його послуги в грудні минулого року встановлювала НКРЕКУ (на рівні 486,06 грн / МВт-год).

Функцію ПОН "Укрінтереенерго" буде виконувати до 1 січня 2021 року.